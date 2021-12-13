مدرب عمان: تلقيت عروضًا لتدريب الزمالك.. وصوت لمحمد صلاح كثاني أفضل لاعب في العالم.. فيديو

كشف المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان الأول لكرة القدم، عن تلقيه عروضًا لتدريب نادي الزمالك.

وكان إيفانكوفيتش قاد عمان للوصول لربع نهائي كأس العرب، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الأولى التي تضم قطر والعراق والبحرين، قبل الخروج من دور الثمانية على يد تونس

وقال إيفانكوفيتش: "تلقيت بعض الاتصالات من وكلاء بشأن تدريب الزمالك".

وأضاف: "الزمالك فريق جيد ويمتلك خبرات كبيرة ومجموعة مميزة من اللاعبين، ومن الممكن أن أفوز معه بالبطولات في ظل الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها".

وأردف : "دربت في كرواتيا وفرنسا والصين وألمانيا، ويسعدني أن أحصل على فرصة لتدريب الزمالك ، الأهلي والزمالك هما الأكبر في مصر، ويضمان مجموعة كبيرة من عناصر المنتخب".

وعن محمد صلاح قال :" "فخور بما يقدمه محمد صلاح، يستحق أن يكون الافضل في العالم، أداءه رائع مع ليفربول والمنتخب المصري، ويمتلك القدرات التي تؤهله لأن يكون افضل لاعب في العالم".



وكشف ايفانكوفيتش عن اختياراته لجائزة ذا بيست التي يقدمها فيفا سنويًا مشيرًا إلي أنه صوت لصالح ليفاندوفسكي في المركز الأول ومحمد صلاح في المركز الثاني.