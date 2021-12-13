عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب عمان: تلقيت عروضًا لتدريب الزمالك.. وصوت لمحمد صلاح كثاني أفضل لاعب في العالم.. فيديو

المدرب الكرواتي
المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش

كشف المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان الأول لكرة القدم، عن تلقيه عروضًا لتدريب نادي الزمالك.

وكان إيفانكوفيتش قاد عمان للوصول لربع نهائي كأس العرب، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الأولى التي تضم قطر والعراق والبحرين، قبل الخروج من دور الثمانية على يد تونس

وقال إيفانكوفيتش: "تلقيت بعض الاتصالات من وكلاء بشأن تدريب الزمالك".

وأضاف: "الزمالك فريق جيد ويمتلك خبرات كبيرة ومجموعة مميزة من اللاعبين، ومن الممكن أن أفوز معه بالبطولات في ظل الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها".

وأردف : "دربت في كرواتيا وفرنسا والصين وألمانيا، ويسعدني أن أحصل على فرصة لتدريب الزمالك ، الأهلي والزمالك هما الأكبر في مصر، ويضمان مجموعة كبيرة من عناصر المنتخب".

وعن محمد صلاح قال :" "فخور بما يقدمه محمد صلاح، يستحق أن يكون الافضل في العالم، أداءه رائع مع ليفربول والمنتخب المصري، ويمتلك القدرات التي تؤهله لأن يكون افضل لاعب في العالم". 


وكشف ايفانكوفيتش عن اختياراته لجائزة ذا بيست التي يقدمها فيفا سنويًا مشيرًا إلي أنه صوت لصالح ليفاندوفسكي في المركز الأول ومحمد صلاح في المركز الثاني.

 

برانكو إيفانكوفيتش عمان نادي الزمالك نهائي كأس العرب قطر العراق

ترشيحاتنا

تحذيرات إلى سكان منطقة في السعودية بسبب الطقس

فينيسيوس: قدمنا أفضل مبارياتنا أمام أتليتكو.. وسنحصد العديد من الألقاب مع نهاية الموسم

لاعب تونس: ساسي لا يريد العودة للزمالك

أحمد السيد: كنت سببا في تعاقد الأهلي مع محمد شريف.. والأهلي رفض عرضا من بريمن لاحترافه

أحمد السيد: حزين بسبب عدم تواجدي داخل النادي الأهلي وعدم تقدير تاريخي

بي بي سي: محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

الكليم ..أول سجاد طبيعي عرفه البشر واقترب من الانقراض فظهر بتصميمات عصرية| نوستالجيا

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ