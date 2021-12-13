التواصل المجتمعي بالسياحة: التثقيف الأثري والتاريخي لأصحاب الهمم يتفق ورؤية مصر 2030..فيديو

قالت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والأثار، أن هناك العديد من الأنشطة التي سيتم إقامتها لذوي الهمم، مؤكدة انه سيتم استخدام مسرح العرائس كوسيلة للحكي عن فنون العمارة المصرية أثناء الجولات الإرشادية تنتهى بورشة حكى للأطفال للتدريب علي تحريك العرائس القفازية.

وأضافت رشا كمال ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه سيتم العمل على زيارات لأبنائنا من ذوي الهمم، للعديد من المناطق الأثرية والمتاحف لأبنائنا من مصر وتشجيعا على أهمية سياحة ذوى الهمم لمصر.

وتابعت رشا كمال، أن التثقيف الأثري والتاريخي لأصحاب الهمم يتفق مع رؤية مصر 2030.

تنظيم ماراثون جرى

وأشارت مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والأثار إلى أنه من بين الأنشطة التي سيتم توفيرها لذوي الهمم، تنظيم ماراثون جرى للصم وضعاف السمع بمنطقة آثار سقارة، وبرنامج لذوى الإعاقة الذهنية وداون، كما سيتم تنظيم برنامج توعوي لطلبة المدارس داخل المتحف المصري بالتحرير يهدف إلى قبول الآخر.