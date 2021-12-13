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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة السبع تحذر روسيا من عواقب وخيمة حال زيادة عدوانها ضد أوكرانيا

صدى البلد

 دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، روسيا إلى عدم التصعيد والالتزام بالقنوات الدبلوماسية وتعهداتها الدولية بشأن شفافية الأنشطة العسكرية تجاه أوكرانيا مثلما طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم السابع من ديسمبر الجاري .. محذرين من أن مزيدا من العدوان العسكري ضد أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة وكلفة باهظة في الرد.


وفي بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين ، جدد وزراء خارجية الولايات المتحدة و كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي روسيا ، دعمهم لجهود فرنسا وألمانيا في صيغة نورماندي، لتحقيق التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك من أجل حل النزاع في شرق أوكرانيا.


وأكد البيان أن أي استخدام للقوة لتغيير الحدود محظور تمامًا بموجب القانون الدولي .. مؤكدا التزام مجموعة السبع الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وكذلك حق أي دولة ذات سيادة في تقرير مستقبلها، في إشادة بموقف أوكرانيا المتسم بضبط النفس.


واختتم وزراء خارجية مجموعة السبع بيانهم المشترك بالاتفاق على تكثيف التعاون في الاستجابة المشتركة والشاملة فيما يتعلق بهذه القضية.

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