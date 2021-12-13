أعراض السل المبكر.. اكتشفها قبل فوات الأوان

يحدث مرض السل بسبب البكتيريا التي تنتشر من شخص لآخر من خلال قطرات مجهرية تنطلق في الهواء. يمكن أن يحدث هذا عندما يسعل شخص مصاب بالشكل النشط غير المعالج من السل أو يتكلم أو يعطس أو يبصق أو يضحك أو يغني .

ومن الممكن أن تبدأ بالعقيدات الصغيرة أو الدائرية غير المؤلمة حول الرقبة والتي قد تصبح كبيرة في غضون أسابيع إلى شهور. قد تقوم هذه العقيدات بتصريف القيح أو السوائل بعد أسابيع قليلة. تشمل الأعراض الأخرى ، الحمى ، الشعور بالضيق مثل الشعور بالتوعك ، فقدان الوزن المفاجئ ، التعرق في الليل ، التعب ، السعال



هل مرض السل مميت

يسبب مرض السل جرثومة تسمى المتفطرة السلية . عادةً ما تهاجم البكتيريا الرئتين ، لكن يمكن لبكتيريا السل مهاجمة أي جزء من الجسم مثل الكلى والعمود الفقري والدماغ.

لا يمرض كل شخص مصاب ببكتيريا السل نتيجة لذلك ، توجد حالتان مرتبطتان بالسل: عدوى السل الكامنة (LTBI) ومرض السل.

يمكن أن يكون مرض السل قاتلاً إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح.

تصبح بكتيريا السل نشطة إذا لم يتمكن الجهاز المناعي من منعها من النمو. عندما تكون بكتيريا السل نشطة (تتكاثر في جسمك) ، فإن هذا يسمى مرض السل.

الأشخاص المصابون بمرض السل مرضى. قد يكونوا أيضًا قادرين على نشر البكتيريا للأشخاص الذين يقضون وقتًا معهم كل يوم.

لا يُصاب العديد من الأشخاص المصابين بعدوى السل الكامنة بمرض السل أبدًا. يصاب بعض الأشخاص بمرض السل بعد فترة وجيزة من الإصابة (في غضون أسابيع) قبل أن يتمكن جهاز المناعة لديهم من محاربة بكتيريا السل.

قد يمرض أشخاص آخرون بعد سنوات عندما يصبح جهاز المناعة لديهم ضعيفًا لسبب آخر.

بالنسبة للأشخاص الذين تكون أجهزتهم المناعية ضعيفة ، وخاصة المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري ، فإن خطر الإصابة بمرض السل أعلى بكثير من الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي طبيعي.