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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل افتتاح الدورة 28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي غدا

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المصرية الدورة الـ 28 لـ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت غدا الثلاثاء 14 ديسمبر بمسرح البالون بحضور كل الوفود المسرحية العربية والأجنبية في تمام الساعة السادسة، ويسبق الحفل افتتاح معرض " التصميمات المسرحية غير التقليدية " بمسرح الهناجر الساعة الخامسة مساء بحضور ضيوف المهرجان ووسائل الإعلام المختلفة.

تفاصيل حفل الافتتاح 

يبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري المصري ، ثم عرض فيلم قصير لفعاليات الدورة الحالية ، ويعقبه فيلم قصيرعن الراحل الأستاذ الدكتور فوزي فهمي التي تحمل تلك الدورة اسمه، ثم فيلم قصير آخر عن لجنتي التحكيم ، وبعدها كلمة الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان ، ثم كلمة معالي وزير الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

يشهد حفل الافتتاح تكريم للجنة مشاهدة العروض المصرية والتي تكونت من الأستاذة الدكتورة عايدة علام ، الأستاذة الدكتورة رانيا فتح الله ، المخرج الفنان هشام عطوة ، الدكتور محمد سمير الخطيب ، الناقد محمد الروبي ، الناقد باسم صادق، الدكتور أيمن الخشاب ، كما ستكرم لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية والتي تكونت من الأستاذة الدكتورة دينا أمين ( رئيس اللجنة ) ، وعضوية كل من الفنانة لطيفة فهمي والفنان أحمد مختار، ومصمم السينوغرافيا الأمريكي جون هوي. 

عقب صعود لجان التحكيم والمشاهدة للمسرح ومنحهم شهادات مشاركة تعلن معالي وزيرة الثقافة افتتاح الدورة الثامنة والعشرين ، ويعقب ذلك استراحة لمدة نصف ساعة ثم مشاهدة عرض الافتتاح وهو العرض الألماني Deals with God "صفقات مع الرب" من إنتاج فرقة "جوليا ماريا كوخ" وهو من بطولة مجموعة من الراقصين: Sakurako Awano, Romane Petit, Siri Elmqvist, Gaetano Montecasino, Ricardo Campos Freire, Péter Copek ، وكتب موسيقى العرض ميريدي ووضع له الإضاءة تورستن ليبستوك ، وصمم الكوريوجرافيا والإخراج جوليا ماريا كوخ.

العرض الألماني "Deals with God"ينافس ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان ويدور حول رغبة الإنسان في العبادة واحتياجه لاتباع قوة ما تحمي ضعفه وتوجهه ليسلم لها في النهاية من خلال ست شخصيات تدخل إلى الفضاء المسرحي عبر ثلاث غرف مختلفة لتبدأ كل شخصية فيها في التحول جسدياً لتخلق صورة ما إلا أن تلك الصور لا تبقى إلا لفترات قصيرة حيث تكون أجساد تلك الشخصيات من خلال الرقص والتعبير الجسدي أيقوناتها الخاصة والتي تتميز كلها بأنها خارقة ودون نقاط ضعف وكأنها أتت لتتولى مقاليد الأمور في عالم يسوده الضعف والتشتت وكأنها تعبير عن رغبتنا كبشر في الاستسلام لشيء يجذبنا ويلفت انتباهنا ويخترق وعينا ليستولى عليه في النهاية .

يخرج حفل الختام والذي سيشهد تكريم 5 قامات مسرحية عربية ودولية بالإضافة لتوزيع جوائز الدورة الـثامنة والعشرين  يوم 19 ديسمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية المخرج المسرحي محمد مرسي .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جمال ياقوت الفنانة لطيفة

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