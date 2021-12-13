عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات الشيوخ: حصول «القومي لتنظيم الاتصالات» على شهادة الأيزو يؤكد نجاحه المتميز

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن حصول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري، يأتي تتويجا للجهود الدؤوبة التي يقوم بها هذا الجهاز في العمل على تقديم خدمات الاتصالات بكل كفاءة وفاعلية بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

 

وأشار النائب حسانين توفيق في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قام بإطلاق العديد من المبادرات التى تخدم بيئة العمل فى مصر حيث الدورة البحثية الثامنة لدعم المشروعات البحثية التطبيقية بالجامعات والمراكز البحثية المصرية التي تسهم في تطوير وتنمية القطاع، وإنشاء معامل قومية ومراكز تميز (معامل الالياف الضوئية والذكاء الاصطناعي) ، ودعم مشروعات التخرج لطلبة كليات الهندسة والحاسب الألى، ودعم ورعاية مؤتمرات علمية ومسابقات ودورات تدريبية وأنشطة طلابية، وزيادة سعات التحميل لمشتركي خدمات الأنترنت الثابت في السوق المصري بنسبة 20%، وإتاحة المواقع التعليمية المتخصصة.

 

وأكد أيضا أن المبادرات تضمنت  إتاحة 3000 دقيقة محمول و10 جيجابايت إنترنت للأطباء مجانا بمستشفيات العزل وإلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها ومنح المشتركين الجدد في محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية 2000 وحدة مجانية لاستخدامها كدقائق أو ميجابيتس، وإتاحة باقات إنترنت مخفضة لطلاب الصف الأول الثانوي، وإقرار خط محمول جديد لمتحدي الإعاقة بخصم ٥٠% على باقاته الشهرية بكافة شركات المحمول بالسوق المصري وتهيئة أفرع ومنافذ شركات الاتصالات لتيسير حصول المستخدمين من متحدي الإعاقة على الخدمات على قدم المساواة مع المستخدمين الآخرين، مبادرة تأهيل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة للعمل في مشروعات المدن والمجتمعات الذكية، مشيرا إلى أن جميع هذه المبادرات خدمت شكل فعال حصول الجهاز على شهادة الأيزو.

 

وأوضح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن شهادة الأيزو 9001 تأتي في المقام الأول لتلبية متطلبات وتوقعات العملاء، الأمر الذي يؤكد قدرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحقيق نجاحات مميزة، وإظهار قدرته على تلبية متطلبات عملائه.

 

هذا وحصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري، وذلك من قبل إحدى كبرى جهات الاعتماد الدولية JAS-ANZ، ويأتي ذلك في إطار توجه الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات مع الشركات المرخص لها العمل بالسوق المصري، مما يساهم في تعزيز المناخ الاستثماري في ظل بيئة تنافسية عادلة وجاذبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى رفع معدلات كفاءة منظومة حوكمة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

 

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلى المستوى الدولي كان قد تقدم 54 مركزًا في الترتيب الدولي بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU ليصبح في المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019، كما تقدم الجهاز 43 مركزًا دوليًا بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020 الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMAليصبح في المركز ٣٦ بين ٩٠ دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز ٧٩ في عام ٢٠١٩.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شهادة الأيزو 9001 كروت الشحن البلاستيكية باقات إنترنت خدمات الإتصالات

ترشيحاتنا

هل يجوز التصدق بالملابس والأغطية في الشتاء؟.. الأزهر للفتوى يجيب

اعترافات المتهمة بانتحال صفة مستشارة برئاسة الجمهورية.. فيديو

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة تشغيل العامل سخرة فى مشروع قانون العمل الجديد

الرئيس السيسى يقرر بناء منزل جديد وصرف إعانات فورية لأسرة الطفل الشهيد بنجع حمادى

نصب عليا.. المتهم وائل عبد الرحمن يكشف تفاصيل محادثاته مع الإخواني عبدالله الشريف.. فيديو

عندي شرائط كاسيت قديمة عليها قرآن كيف أتخلص منها؟ الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

محدش هيسمع صوتك غيري ..عبد الله الشريف يعد المتهمين بفبركة التسريب الصوتي بعدم الكشف عنهم في مكالمة هاتفية

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

مسجل خطر ونصابة .. من هما اللواء فاروق القاضي ومستشارة رئيس الجمهورية المزيفين ؟

بيان هام لوزارة الداخلية يكشف حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة (تحديث)

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

بناء ملاهي مخصوص.. كيف أثر «يوم من عمري» في حياة زبيدة ثروت بعد رفض والديها للعندليب

سينضم لقائمة أغلى لاعبي العالم.. محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده؟

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

فيديو

حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط.. وانفصلت لهذا السبب "فيديو"

جبان كوميديا وبستخبى فالشخصية.. ماذا قال ماجد الكدواني مع عمرو أديب؟

طليقة ماجد المصري.. منى إش إش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها "فيديو"

يبلغ طوله برج إيفل.. تفاصيل اقتراب كويكب نيريوس من الأرض

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ