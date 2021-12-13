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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهمين في قضية قتل "الشاب جرجس"

الشاب جرجس
الشاب جرجس

قضت محكمة جنايات القاهرة ؛ بمعاقبة متهمين في القضية المعروفة "مقتل الشاب جرجس" بمنطقة عين شمس بالسجن المشدد 10 سنوات.

 تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شاب على يد شخصين  بسبب130 جنيهًا، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، للوقوف على مُلابسات الواقعة، وتم تحرر محضر بذلك.

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كان جرجس سامي الشاب يبلغ من العمر 18عامًا؛ صاحب محل استيكرات سيارات بمنطقة عين شمس، حينما طالب بحقه من المتهمين، بدفع ثمن بعض استيكرات لسيارتهم، ورفضوا يدفعوا مبلغ 130 جنيها، خلالها أقدموا بالتعدي عليه وقام أحدهما  بطعنه بالمفك 6 طعنات في الرقبة، ليسقط على الأرض غارقا في دمائه ويفارق الحياة في الحال.  

محكمة جنايات القاهرة الشاب جرجس عين شمس قتل شاب جريمة قتل شاب

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