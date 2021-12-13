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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للمرة الثانية.. توني ماهر يتعاون مع عمرو محمود ياسين بحكاية "حلوة اللقطة"

توني ماهر
توني ماهر

يشارك الفنان توني ماهر حالياً في حكاية "حلوة اللقطة"، المقرر عرضها قريباً ضمن حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج عصام نصار، بطولة هاني عادل، جيلان علاء، عصام السقا، وكوكبة مميزة من النجوم.

وقال توني ماهر في تصريحات صحفية له أنه يُجسد خلال الأحداث دور صديق الفنان هاني عادل، وأن دوره سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور. 

وأكد توني ماهر أن ما حماسه للمشاركة في تلك الحكاية لأنه محباً لمسلسل" نصيبي وقسمتك"، وكان أحد أبطال قصة "براد شاي" التي تم عرضها في الموسم الثالث، ولثقته الكبيرة في صناعه، ولإعجابه الشديد بالقصة التي سيتم مناقشاتها خلال الأحداث، مُضيفًا :" ودوري فيها مفاجأه أول مرة أعمل التركيبة دي".

وأشار توني إلى أن كواليس العمل جميلة جداً، فهو تجمعه علاقة صداقة قوية بالفنان هاني عادل والفنانة ميرنا نور الدين، حيث أنه سبق وتعاون معهما من قبل، مُعرباً عن  سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج عصام نصار، فهو مخرج واعي ولديه رؤية فنية متميزة، لافتةً إلى أنه شعر بإرتياح شديد خلال التعامل معه.

وعن تكرار تعاونه مع السيناريست عمرو محمود ياسين، فقال :"أنا بحب شغل أستاذ عمرو جداً وبشوفه مختلف في مواضيعه وبحب طريقة كتابته للشخصيات، وبحترم فيه إنه بيحب شغله وكلامه وبيصر على إنه يطلع الشخصية في أفضل تكوين ليها، اتكلمت معاه عن الدور و اتناقشنا في أبعاده وطول الوقت بيسمع و متفهم جداً".

وفي سياق آخر، يواصل توني ماهر حالياً تصوير فيلمه الجديد" في القلب"، وهو بطولة خالد سليم ونسرين طافش وانجي كيوان وسوسن بدر ومحمد عز وكريم سرور، وهو من إخراج مرقس عادل.

 

مسلسل نصيبي وقسمتك

وتعتبر نوعية قصص الدراما المصريه  المنفصلة المتصله من أكثر النوعيات التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان بداية انطلاقها هو مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الاول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الاول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعه من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشه الدراما العديد من الاعمال الدراميه المنفصله المتصله.

و تتمتع  هذه النوعيه من المسلسلات بميزة أخرى، وهي إتاحة مشاركة عدد كبير من الفنانين والمخرجين في عمل واحد، حيث شارك في الجزءالاول من مسلسل نصيبي وقسمتك عددا كبير من النجوم هاني سلامة، مي سليم، ايهاب فهمي، نيكول سابا.

وكذلك ضم الجزء الثاني عددًا كبيرًا من النجوم و أبرزهم بسمة، ودرة، وهنا شيحة، وشيري عادل، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وكريم قاسم، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني، وأحمد مجدي، وعمر السعيد، وإيهاب فهمي.

وشارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث كلاً من هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، وهنا شيحة، وملك قورة، شريف سلامة، ايمان العاصى، كريم قاسم، طارق صبرى، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، سارة نخلة، هاجر أحمد، دنيا عبد العزيز، محمد الشرنوبى، هدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبد الغنى، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة ارت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.

توني توني ماهر الفنان توني ماهر الفنان نصيبي وقسمتك مسلسل عمرو محمود ياسين

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