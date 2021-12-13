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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصر تحصد المركز الـ 53 على مستوى العالم في مؤشر المعرفة لـ التعليم قبل الجامعي

مصر تحصد المركز الـ
مصر تحصد المركز الـ 53 على مستوى العالم في مؤشر المعرفة

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، حصد مصر للمركز رقم 53 في التعليم قبل الجامعي.

وهنأت إدارة المؤسسة خلال احتفالية إطلاق مؤشر المعرفة في إكسبو دبي، الدولة المصرية والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم للتقدم الكبير في التصنيف العالمي للتعليم.


بينما يُعدُّ مؤشر المعرفة العالمي إحدى ثمار الشراكة بين المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وهو يصدر سنويا منذ عام 2017.

ومن خلال تتبُّع الأداء المعرفي للبلدان، يرسم المؤشّر خارطة طريق لدفع مسيرة المعرفة والتنمية بوضعه استراتيجيات تستشرف المستقبل، وتهدف إلى ردم فجوات المعرفة وتعزيز تنمية مجتمعات المعرفة الشاملة.

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حمد بن راشد آل مكتوم التعليم قبل الجامعى إكسبو دبي طارق شوقي وزير التربية والتعليم

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