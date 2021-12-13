بيك اب متعددة الاغراض.. ظهور مبهر لشاحنة جريت وول باور.. صور

جذبت الشاحنة "جريت وول باور" أنظار متابعيها داخل فعاليات معرض جده للسيارت المقام بأراضي المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت السيارة بإطلالة مميزة من فئة البيك اب الشهيرة، إلى جانب الكثير من التقيات الفاخرة مع باقة من تقنيات الحماية والرفاهية.

تعتمد الشاحنة جريت وول باور على مفهوم الكابينة المزدوجة، مع اطلالة رياضية تجمع بين سيارة المهام الشاقة وعنصر التميز، حيث دعمت بجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة من تصميم متعدد الاضلاع، مدعومة بقاعدة عجلات بطول 323 سم.

ويبلغ الطول الكلي لشاحنة جريت وول باور بنسبة قدرها 566.5 سم، مع عرض كلي يقدر بـ 188.6 سم، و 189.2 سم للارتفاع، و 23.2 سم لارتفاع الخلوص الأرضي، ما يمنحها الافضلية عند التعمل مع بعض الطرق الوعرة.

ودعمت السيارة جريت وول باور من الداخل بالعديد من التقنيات ومنها، شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي يبلغ قياسها 9 بوصة قادره على دعم التطبيقات الحديثة، بالإضافة إلى لوحة عدادات متطورة LCD بقياس 7 بوصة، مع شاحن لاسلكي للهواتف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مغلفة بالجلد.

وبالاضافة إلى مقاعد من الجلد الفاخر يتناسب مع الطابلوه الداخلي للسيارة، إلى جانب مكيف هواء اوتوماتيكي، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وزجاج كهربائي مع قفل مركزي، ونظام صوتي وترفيهي مدعوم بـ 3 منافذ USB، إلى جانب مكابح ABS مانعة للانغلاق، مع خاصية دعم المكابح، والمساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وبرنامج التوزيع الالكتروني لقوة المكابح، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

القدرات الفنية لمحرك السيارة جريت وول باور

وتأتي الشاحنة جريت وول باور بمحرك ديزيل سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 161 حصانا، و 400 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات طراز ZF، بالاضافة إلى محرك اخر رباعي الاسطوانات بنقس السعة اللترية ولكن مع قوة قدرها 187 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر.