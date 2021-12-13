حصاد 2021| لم يكن عاماً عادياً..21 حدثاً شهده العالم لأول مرة على الإطلاق

مع اقتراب العام الحالي 2021 من نهايته، والذي لم يكن أكثر هدوءاً بكثير من العام السابق، ينظر العالم خلفة للأشهر الماضية ليرى ماذا لدينا هناك، وما هي أبرز الأحداث التي تحتاج للوقوف أمامها.. وفي هذا التقرير رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية “21حدثا استثنائيا في عام 2021”:

1. امرأة أفريقية تقود منظمة التجارةالعالمية

دخلت نجوزي أوكونجو إيويالا التاريخ في مارس عندما أصبحت أول امرأة أفريقية وأول امرأة تشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. كانت الآنسة أوكونجو إيويالا أيضًا أول امرأة تشغل منصب وزيرة المالية في موطنها نيجيريا، وهو المنصب الذي شغلته مرتين.

2. بيع عمل فني رقمي بحت في مزاد بالملايين

لوحة "كل الأيام: أول 5000 يوم" للفنان مايك وينكلمان، المعروف أيضًا باسم بيبل، تم بيعها بالمزاد بمبلغ 69.3 مليون دولار في دار كريستيز، كانت الصورة المجمعة أول عمل فني NFT، أو الرمز غير القابلة للاستبدال، تعرضه دار مزادات كبرى. تمثل عملية البيع أيضًا المرة الأولى التي تقبل فيها كريستي العملة المشفرة كوسيلة للدفع.

3. نشر طائرة بدون طيار ذاتية التحكم لمهاجمة البشر، كما تقول الأمم المتحدة

وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، ربما تكون طائرة بدون طيار قد طاردت وقتلت أهدافًا بشرية في ليبيا بشكل مستقل. تم نشر طائرة بدون طيار من طراز Kargu-2، التي صنعها مقاول عسكري تركي، في مارس في منطقة تقاتل فيها الحكومة الانتقالية والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر آنذاك. على الرغم من وجود حرب الطائرات بدون طيار التي يتم التحكم فيها عن بعد منذ فترة طويلة، إلا أن هذا سيكون أول حالة مسجلة للذكاء الاصطناعي يتم إعطاؤه العنان لإيجاد وقتل أهداف بشرية.

4. متحف هولندي يعرض أعمال الفنانات بشكل دائم

لأول مرة في تاريخه الممتد للقرنين، علق متحف ريجكس في أمستردام ثلاث لوحات من القرن السابع عشر لفنانات. يتم الآن عرض أعمال جوديث ليستر وجيسينا تير بورش وراشيل رويش بشكل دائم في المنطقة المخصصة للروائع الهولندية الأكثر قيمة في المتحف، بما في ذلك 'The Night Watch' لرامبرانت فان راين.

5. عقل بشري يتصل لاسلكيًا بجهاز كمبيوتر

في طفرة محتملة لأولئك الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، قام العلماء في جامعة براون بتوصيل دماغ بشري بالكامل بجهاز كمبيوتر عبر جهاز إرسال. كان المشاركون في التجربة المصابون بالشلل قادرين على تحريك الأطراف الروبوتية ببساطة عن طريق تخيل حركاتهم.

6. مركبة المثابرة التابعة لوكالة ناسا تصنع الأكسجين على سطح المريخ

نجحت أداة تسمى MOXIE - أو تجربة استخدام موارد الأكسجين في الموقع في المريخ - على متن المركبة الجوالة المثابرة في تحويل بعض الغلاف الجوي للمريخ، الذي يتكون في الغالب من ثاني أكسيد الكربون، إلى أكسجين. في حين أن التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى، فإنها يمكن أن تساعد في جعل البعثات البشرية المستقبلية إلى الكوكب الأحمر حقيقة واقعة.

7. أول مجموعة ألماس مصنعة معمليًا

أعلنت باندورا أنها ستتوقف عن استخدام الماس المستخرج في مجوهراتها وقدمت أول أحجارها الاصطناعية. ظهرت مجموعة "باندورا بريليانس" بالفعل في بريطانيا ومن المتوقع أن تصل إلى أسواق أخرى في عام 2022. وأشارت الشركة إلى القدرة على تحمل التكاليف وطلب العملاء للمواد ذات المصادر الأخلاقية والمسؤولة بيئيًا كأسباب لهذا التحول.

8. المكسيك تنتخب أول مشرعين متحولين جنسياً

دخلت ماريا كليمنتي جارسيا وسلمى لويفانو التاريخ في المكسيك كأول مشرعين متحولين جنسياً تم انتخابهم في مجلس النواب بالكونغرس. تعهد كل من أعضاء الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمعالجة الفقر ومعالجة القضايا المتعلقة بمجمع الميم عين.

9. التبت تشغل أول قطار سريع في تاريخها

بدأ تشغيل خط السكة الحديد الكهربائي الذي تبلغ تكلفته 5.6 مليار دولار في يونيو، ليربط العاصمة التبتية لاسا بمدينة نينجتشي. يمتد الخط البالغ طوله 250 ميلاً عبر 47 نفقاً و 121 جسراً. بالنظر إلى ارتفاعات التبت الشاهقة - يرتفع معظم الخط حوالي 3000 متر (حوالي 9840 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر - تم تجهيز القطار بنظام آلي يحافظ على مستويات الأكسجين داخل سياراته.

10. المحيط الخامس في العالم

في اليوم العالمي للمحيطات، اعترفت منظمة ناشيونال جيوجرافيك رسمياً بالتيار السريع الذي يحيط أنتاركتيكا بالمحيط الجنوبي. وضعت المنظمة، التي تنشر الخرائط والأطالس منذ عام 1915، خريطة جديدة تعترف بجسم الماء، والذي ميزه العلماء والباحثون لسنوات على أنه منفصل عن المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والهندي والقطب الشمالي.

11. برانسون أول شخص يسافر الفضاء على متن سفينة الفضاء الخاصة به

في خطوة كبيرة نحو جعل السياحة الفلكية حقيقة واقعة، فاز مؤسس "فيرجن جالاكتيك" بسباق الملياردير الفضائي، قفزًا صاروخيًا في سماء يوليو على متن مركبة الفضاء الأسرع من الصوت "سبيس شيب تو"، وهي مركبة فضائية مجنحة طورتها شركته. بعد تسعة أيام، انضم جيف بيزوس، مؤسس "أمازون" و"بلو أوريجين"، إلى نادي الفضاء الملياردير في صاروخه الخاص "نيو شيبرد".

12. علماء الفلك يرون الضوء قادمًا من خلف ثقب أسود

قد لا يكون الضوء قادرًا على الهروب من الثقب الأسود، ولكن للمرة الأولى، لاحظ علماء الفلك انحناء الضوء خلف أحدهم يبعد 800 مليون سنة ضوئية من الأرض. هذا الاكتشاف، المفصل في مجلة "نيتشر"، أكد مرة أخرى نظرية النسبية لألبرت أينشتاين.

13. أول مدرسة مطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد





افتتحت أول مدرسة مطبوعة ثلاثية الأبعاد في العالم أبوابها في يوليو في ملاوي. تم بناء المدرسة بواسطة "14Trees"، وهو مشروع مشترك بين شركة تطوير بريطانية وشركة سويسرية متخصصة في مواد البناء. يأمل المنظمون أن تساعد التكنولوجيا السريعة والميسورة التكلفة في معالجة النقص الحاد في المدارس في البلاد.

14. هطول أمطار في جرينلاند

فيما حذر الخبراء من أنه نذير آخر لتغير المناخ العالمي، سقطت الأمطار في منطقة قمة جرينلاند، على ارتفاع ميلين تقريبًا فوق مستوى سطح البحر، للمرة الأولى منذ بدء عمليات المراقبة في الثمانينيات. ارتفعت درجات الحرارة فوق درجة التجمد في أغسطس، مما تسبب في انخفاض هطول الأمطار لعدة ساعات، وفقًا لمركز بيانات الجليد والثلج القومي الأمريكي.

15. السلفادور أول دولة تجعل البيتكوين عملة وطنية

أقرت السلفادور قانونًا في سبتمبر بتبني عملة البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي. قوبلت هذه الخطوة بشكوك بين العديد من السلفادوريين الذين يشككون في التقلبات الكامنة في عملة البيتكوين. أعرب الخبراء الماليون عن مخاوفهم من أن العملة المشفرة قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي في السلفادور وتشجع على غسل الأموال.

16. أول مصمم أسود يحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة

أعلن مجلس مصممي الأزياء في أمريكا في سبتمبر أن دانيال داي ، المعروف باسم دابر دان، سيحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة لعام 2021. اشتهر دابر دان بتقديم الأزياء الفاخرة لعالم الهيب هوب في الثمانينيات من خلال متجره في هارلم. إنه أول مصمم أسود، وكذلك المصمم الأول الذي لم يكن لديه عرض مدرج فردي، يفوز بالجائزة.

17. اللقطات الأولى داخل إعصار كبير

توجهت السفينة غير المأهولة إلى قلب إعصار سام، وهو عاصفة من الفئة 4 تغمر رياحًا تزيد سرعتها عن 120 ميلًا في الساعة، في سبتمبر. يأمل باحثون سيل-درون، التي تصنع طائرات بحثية من دون طيار، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن البيانات التي تم جمعها ستساعدهم على فهم كيفية تكثيف الأعاصير بشكل أفضل.

18. سبيس إكس تطلق أول طاقم مكون من المدنيين بالكامل إلى الفضاء

قاد جاريد إيزاكمان، الملياردير الرئيس التنفيذي لشركة Shift4 Payments، مهمة Inspiration4 لجمع الأموال لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال. دارت كبسولة سبيس إكس كرو دراجون وطاقمها المكون من أربعة أفراد حول الأرض لمدة ثلاثة أيام مع عدم وجود رواد فضاء محترفين على متنها.

19. فرنسا تستدعي سفراءها من الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخ التحالف

أعلن الرئيس بايدن في سبتمبر أن الولايات المتحدة ستتبادل تكنولوجيا دفع الغواصات الخاضعة لحراسة مشددة مع أستراليا - وهي خطوة نادرة يعتقد على نطاق واسع أنها إجراء مضاد ضد نفوذ الصين الذي يلوح في الأفق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. قبل إبرام هذه الصفقة بقليل، تراجعت أستراليا عن اتفاق مسبق لشراء غواصات تقليدية من فرنسا. واحتجاجًا على ذلك، استدعت فرنسا، التي لم يتم إبلاغها بالصفقة، بغضب سفرائها في الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها الدبلوماسي الطويل مع البلاد، والذي بدأ عام 1778.

20. مبيعات السيارات عديمة الانبعاثات تفوق مبيعات الديزل في أوروبا

في سبتمبر، تفوقت السيارات الكهربائية على السيارات التي تعمل بالديزل لأول مرة في أوروبا، وفقًا لتقرير European Electric Car Report. في حين يتوقع المحللون أنها قد تكون مجرد صورة عابرة في الوقت الحالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشاكل سلسلة التوريد العالمية المستمرة، إلا أنهم يقولون إنهم شهدوا تحولًا أساسيًا نحو تكنولوجيا عديمة الانبعاثات.

21- تمنح فلبينية جائزة نوبل للسلام لأول مرة لبلدها

حصلت الصحفية ماريا ريسا على جائزة نوبل للسلام لعام 2021 عن تقاريرها الجريئة في الفلبين عن تكتيكات الرجل القوي المثير للجدل للرئيس رودريجو دوتيرتي في الحرب على المخدرات. وهي أول فلبينية حائزة على جائزة نوبل وفازت بالجائزة إلى جانب الروسي ديمتري موراتوف، محرر صحيفة "نوفايا جازيتا"، المعروفة بتغطيتها الانتقادية للكرملين.