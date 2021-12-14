14 ديسمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

برج القوس من الأبراج النارية النارية، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.



وتختلف درجة تواجد تلك الصفات من شخص لآخر؛ نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد.



مواليد اليوم الثلاثاء 14 كانون الاول ديسمبر من برج القوس



مولود اليوم من برج القوس يمشي بعفوية دون أن يدرك ما يعترضه بالطريق ، يعشق مواليد هذا البرج الهواء الطلق وجو الشتاء ويتحسن مزاجه في مثل هذا الطقس ، يحب الانطلاق والسفر وركوب الخيل والدراجات وقيادة السيارات . يتميّز مواليد هذا البرج بطيبة كبيرة نابعة من قلوبهم ، ولذلك يتعرضوا لمصائب كبيرة وخيبات أمل دون حساب النتائج ، ومن عرف قلب برج القوس لا يغضب منه ولا يحقد عليه لحسن نواياه وبراءته اللامتناهيّة .





برج القوس:

حظك هذا الأسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تكون مقاربتك للأمور لينة خاصة وانك تقبل على أربعة أيام من الوعود والتطورات المتلاحقة مع وجود القمر في السرطان ومن ثم في الأسد تحقق احلامك، وقد تتوصل الى انجاز مشروع مهم او الى تحسين اوضاعك المالية ، تحقق الأرباح وقد توقّع على عقد غير منتظر، او تقوم بعملية مالية مثمرة، او تضاعف عائداتك بقيامك بعمل جديد تسيطر على الأوضاع وتتغلّب على المصاعب الصغيرة. لكن القمر في العذراء في عطلة الأسبوع قد يولد ازمة مالية او يتحدث عن عملية بيع او شراء تبدو دقيقة او مستعصية.



حظك هذا الأسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

يطالعك هذا الأسبوع أيضا بمشاحنات ومواجهات فلا يناسبك وجود الزهرة في الجوزاء ما يثير المشاكل العائلية والخلافات مع الزوج او الحبيب فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، وتكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء أن الأجواء صعبة ومتطلبة وتحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تَلُم إلا نفسك.