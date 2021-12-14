مدرب تونس السابق: أداء معلول وفرجاني تطور بعد الانضمام إلى الأهلي والزمالك

قال ماهر الكنزاري، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، إن الدوري المصري يتسم بالقوة في الفترة الماضية، وأيضًا كان سببا في تطور بعض اللاعبين التوانسة بشكل كبير.

وتابع الكنزاري في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أداء علي معلول وفرجاني ساسي تطور جدا بعد الانضمام للأهلي والزمالك".

وفي سياق آخر، رفع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم راية التحدي أمام الإصابات التي ضربت صفوف الفراعنة قبل مواجهة تونس المقرر إقامتها اليوم الأربعاء فى إطار لقاءات نصف نهائي كأس العرب .

ويعاني منتخب مصر من الإصابات قبل مواجهة تونس بعد أن تعرض محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الأساسي إلى إصابة عضلية خلال مشاركته أمام الأردن فى المباراة الماضية ، وكذلك الحال بالنسبة لحمدي فتحي لاعب الوسط المميز والذى يعاني من شد عضلي ، ويعاني أيمن أشرف من إصابة قوية فى ركبته وتأكد غيابه التام عن باقي مباريات البطولة ، وتعرض أحمد حجازي مدافع المنتخب إلى إصابة عضلية أيضا .

وعقد كيروش جلسة معنوية مع اللاعبين أمس خلال تجمع الفريق بفندق الإقامة وأكد ثقته الكاملة فى قدرات جميع اللاعبين المقيدين ضمن قائمة المنتخب المشاركة فى البطولة مشيرا إلى ان الإصابات لن تعوق مسيرة المنتخب نجو القتال على لقب البطولة مشيدا بالروح الكبيرة التى يقدمها اللاعبون فى المباريات .