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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق سليمان: استغناء الأهلي عن ابني هيفيده.. وأنصح مصطفى شوبير بالرحيل

أحمد طارق سليمان
أحمد طارق سليمان

قال طارق سليمان مدرب حراس المنتخب الأولمبي إن استغناء الأهلي عن نجله أحمد طارق سليمان حارس مرمى الفريق السابق يعد أمرا إيجابيا يفيده وليس العكس. 


وأوضح سليمان في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc : "أحمد لعب 10 سنين في الأهلي وتم تصعيده كثيرا للفريق الأول، وأرى أن استغناء النادي عنه أمر إيجابي وسيستفيد منه كثيرا وليس العكس".


وأضاف: "أرى أنه حارس موهوب وواعد أيضا وسيحصل على الفرصة مع مصر المقاصة واللعب بشكل كبير، وبالطبع أتمنى أن يعود مرة أخرى في المستقبل".


وتابع: "أنصح أيضا مصطفى شوبير بالخروج من الأهلي معارا في المرحلة المقبلة، من أجل اكتساب الخبرات والمشاركة لأن ذلك سيفيده في المستقبل".


وأتم تصريحاته: "الأهلي لا يحتاج حارس مرمى في الوقت الحالي بوجود محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وحتى لو تم التعاقد مع محمد صبحي سيكون لأنه حارس واعد ليس أكثر فالشناوي هو الأفضل في الأهلي ومصر ولن يشارك أي حارس على حسابه أساسيا".

الأهلى مصر المقاصة محمد الشناوي مصطفى شوبير

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