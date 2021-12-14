الزمالك: عمر كمال سيعود إلى النادي الموسم المقبل

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن عمر كمال عبد الواحد سيعود للفريق خلال الموسم المقبل بعد رحيله إلي نادي فيوتشر خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال حمادة أنور فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" عمر كمال سيعود للنادي الموسم القادم

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مفاضلة الإدارة بين أحمد سمير نجم الفريق السابق وأمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بالقلعة البيضاء ليتولى أحدهما منصب المدرب المساعد في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يحسم مجلس النادي الأمر مع كارتيرون خلال الساعات المقبلة.

وسبق وأكد مصدر بمجلس القلعة البيضاء أن مدحت عبد الهادي نجم القلعة البيضاء السابق، أبرز المرشحين أمام مجلس القلعة البيضاء لتولي منصب المدرب العام.

ويعلن مجلس إدارة نادي الزمالك صباح اليوم الثلاثاء أسماء الجهاز المعاون لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، يوم 21 من الشهر الجاري، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.