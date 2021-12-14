وزارة السياحة والآثار: لجان للمرور والتفتيش على المنشآت السياحية بعدد من المحافظات

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية، قامت الوزارة بإيفاد عدداً من لجان التفتيش للمرور على ١٦٠ منشأة سياحية " مطاعم وكافتيريات" بمحافظات كل من القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والأقصر.

ومن جانبه، أشار الأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن رصد ٢٥ منشأة سياحية مخالفة لضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة بالإضافة إلى عدم التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ضد تداعيات جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معاقبة هذه المنشآت.

كما رصدت هذه اللجان قيام ٤ منشآت سياحية بمزاولة نشاطها ومخالفتها لقرارات الغلق الإداري الصادرة بشأنها وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وإعادة إغلاقها. هذا بالإضافة إلى قيام هذه اللجان بتوجيه بعض الملاحظات ل ٥٧ منشأة سياحية، وتوجيه إنذار ل ٤١ منشأة سياحية أخرى.

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن هذه اللجان قامت خلال عملية المرور برفع الدرجة السياحية لمنشأة سياحية واحدة وتقييمها على درجة خمس نجوم نظراً لتطبيقها المواصفات الخاصة بذلك.

كما رصدت هذه اللجان خلال عملية المرور ٣٢ منشأة سياحية مغلقة وسيتم المرور عليها لاحقة لمتابعتها والتأكد من التزامها بضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة.