مدير مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي: 30 ثانية كافية لكشف الإصابة

قال دكتور عماد عبد الستار، مدير مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، إن المبادرة بدأت في أول أسبوع لشهر سبتمبر من خلال مراكز الرعاية الأولية.

وأضاف عماد عبد الستار، ،من خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع الفضائية اكسترا نيوز، أن مبادرة الاعلال الكلوي هي جزء من المبادرة الكاملة للأمراض المزمنة.

وأشار عماد عبد الستار، إلى أنه تم توزيع ضغط وسكر وبالتالي أى مواطن من حقه الاطمئنان على نفسه من خلال مراكز المشاركة في المبادرة وعمل قياس ضغط وسكر وفى حالة التأكد من أي مرض منهم يقوم بعمل تحليل.

تابع عماد عبد الستار، أنه يتم عمل الاختبار في 30 ثانية، ويتم التأكد من أنه مريض اعتدال كلوي أم لا ، وبناءً وعليه يتم تحويلها إلى مستشفيات متخصصة بالكلى.