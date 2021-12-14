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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

البوابة الجيو مكانية.. نافذة وزارة التنمية المحلية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

تماشياً مع التطور التكنولوجي المستمر عمدت وزارة التنمية المحلية إلى تدشين البوابة الجيو مكانية لها، لتصبح بوابة إلكترونيه تضم الأنشطة والمعلومات والبيانات المكانية ذات العلاقة بخدمات المواطنين من مبادرات ومشروعات مختلفة وذلك على خرائط جغرافية وكذا التواصل بين الوزارة والمواطنين .


واطلقت وزارة التنمية المحلية ،الإصدار الأول للبوابة الجغرافية " الجيومكانية " للوزارة المنفذة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة واحدي الشركات العالمية.


ويأتي إنشاء البوابة "الجيومكانية " في إطار حرص الوزارة الدائم على دعم المشروعات الرامية إلى تحقيق اللامركزية في كل محافظة وتحقيق أهداف برامج التنمية التى تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين اجتماعياً واقتصادياً بالإضافة إلى تحسين قدرات الوزارة فيما يخص التواصل مع جمهور المواطنين وزيادة وعيهم ومعرفتهم بالجهود والأنشطة المختلفة المبذولة من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة وكذا تنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات .


وتهدف "البوابة الجيومكانية " إلي توفير تبادل المعلومات والبيانات الجغرافية وتحديثها بشكل دوري ، وتوفير مجموعة من المؤشرات المحلية لاستخدامها في التنمية والتطوير و تطوير طرق التحليل المكاني ودراسة السيناريوهات لتقديم الحلول ، مضيفاً أن البوابة توفر أيضاً آلية تساعد في التخطيط التنموي والمساعدة في ضمان وتقييم الخدمات المحلية  .


ويضم الإصدار الأول للبوابة عددا من المشروعات والملفات الخاصة بالوزارة والمحافظات ومنها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومنظومة المخلفات الصلبة والخطط الاستثمارية والقضية السكانية ، وستشهد الفترة المقبلة استكمال باقى الملفات الخاصة من مشروعات وخدمات خاصة بالوزارة على "البوابة الجيومكانية " وفقاً لخطة العمل التي تم وضعها في هذا الشأن حيث سيتم إضافة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتطوير المراكز التكنولوجية ومبادرة صوتك مسموع ومشروع مسار العائلة المقدسة وبرنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية  .


وقال الدكتور صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للمعلومات والتكنولوجيا ، ان البوابة الجيومكانية، هى بوابة جغرافية يتم ظهور بيانات وزارة التنمية المحلية ومشروعاتها عليها .
وأشار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،  الى انها ستتكامل مع البوابات الجغرافية التى يتم انشاؤها حاليا في المحافظات، موضحا انه ستكون  منصة واحدة للتعريف بالمشروعات الموجودة في المحافظات .


وأوضح شحاته،  ان البوابة الجيومكانية تتيح عمل عدد من التحليلات المكانية والمعلوماتية والرقمية لأى من المستخدمين لكى يتمكنوا من معرفة ما وراء الارقام افضل من قراءة العديد من الدراسات والتقارير .

وتابع ان الغرض منها دعم متخذي القرار حيث انه يتم ربط المشروعات بالمكان ولذلك يمكن عمل تقارير مرتبطة بالموقع الجغرافى ومحدثة، كما انها تهدف إلي توفير تبادل المعلومات والبيانات الجغرافية وتحديثها بشكل دوري ، وتوفير مجموعة من المؤشرات المحلية لاستخدامها في التنمية والتطوير و تطوير طرق التحليل المكاني ودراسة السيناريوهات لتقديم الحلول ، مضيفاً أن البوابة توفر أيضاً آلية تساعد في التخطيط التنموي والمساعدة في ضمان وتقييم الخدمات المحلية  .

وعن ربط البوابة الجيومكانية بمنصة أيادي مصرية المنصة الخاصة بتشجيع التجارة الالكترونية الخاصة بالحرف اليدوية والتراثية وتسويقها ،قال : انه سيتم ربطها بالبوابة الجيومكانية وإظهار عليها اماكن تركز الخدمات وأماكن  تركز منتجى الخدمات ومراكز التدريب الخاصة بالحرف التراثية واليدوية والخطوط اللوجستسة في النقل و أماكن تركز المستخدمين ومستواهم الاقتصادي  بهدف عمل تحليل يساعد المنتجين على الاستفادة من أماكن تركز المستخدمين ومستواهم للتسويق منتجاتهم وتسويقها في الأسواق المصرية والعالمية.

التطورالتكنولوجي وزارة التنمية المحلية البوابة الجيومكانية المواطنين

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