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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحنا عندنا خير كتير أوى في كل حاجة.. الرئيس السيسي: محتاجين من الجامعات تقديم الفنون والأنشطة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

 شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لـ جامعة كفر الشيخ، كورالا موسيقيا مقدما من طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بقيادة الدكتور أحمد عواد.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد انتهاء العرض، قائلا:" متمشوش إلا لما اشكركم، والله انتوا اسعدتونا وادتونا أمل احنا عندنا حاجة عظيمة جداً.. والجامعات عندنا مليانه مواهب وشكراً جزيلاً".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارة جامعة كفر الشيخ، "احنا محتاجين من كل الجامعات بتاعتنا وفى كل الفنون والأنشطة نقدمهم للناس ونفسنا ونأكد للمصريين أن احنا عندنا بسم الله ماشاء الله خير كتير اوى فى كل حاجة". 

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة جامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.

وقد أكد الرئيس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي طلاب كلية التربية الموسيقية الدكتور أحمد عواد

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