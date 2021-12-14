مراد المالكي في حوار لـ "صدى البلد": كيروش مدرب "مزاجي".. الشناوي "بارد".. وأحذر ساسي من الانتقال لـ الأهلي

يترقب عشاق كرة القدم العربية، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب مصر وتونس، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العرب.

ويدخل منتخب مصر مباراة الغد، تحت شعار “لا بديل عن الفوز” لحجز تذكرة النهائي، وقطع خطوة كبيرة نحو حلم التتويج بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي في كأس العرب، بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، السبت الماضي، بينما صعد منتخب تونس على حساب عمان.

مراد المالكي نجم الترجي ومنتخب تونس السابق يتحدث لـ “ صدى البلد” عن توقعاته لمباراة منتخب مصر وتونس في كأس العرب، والعديد من الأمور التي تتعلق بالبطولة.

إليكم نص الحوار

في البداية.. كيف ترى مباراة مصر وتونس؟

أبارك للمنتخب المصري على الفوز المستحق على الأردن والتأهل للدور نصف النهائي، منتخب مص يقدم أداءا جيدا منذ انطلاق بطولة كأس العرب، باستثناء الشوط الأول أمام الأردن، لكن استطاع أن يعود في الشوط الثاني، ويحقق الفوز في النهاية.

بالنسبة لمنتخب تونس نجد أنه افتتح مشواره بمواجهة سهلة أمام موريتانيا، ثم قدم مباراة كارثية أمام سوريا وخسر بهدفين، بعد ذلك قدم أداءا متوسطا أمام الإمارات، لكنه ظهر بشكل رائع أمام عمان وكان في أفضل حالاته.

ما أبرز نقاط قوة منتخب مصر من وجهة نظرك؟

المنتخب مصر “مخيف” لأنه يمتلك لاعبين مميزين، وإن كان خط الوسط لم يكن في مستواه أمام الأردن، كما يمتلك حارس مرمى “ محمد الشناوي” على أعلى مستوى.

أفضل لاعب مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب حتى الآن؟

أرى أن محمد الشناوي هو الأفضل، لأنه يعطي ثقة للاعبين ببرود أعصابه خاصة بعد استقبال منتحب مصر الهدف الأول أمام الأردن، هو أيضا أحد أفضل اللاعبين في البطولة حتى الآن.

ما تقييمك لبصمة كيروش مع منتخب مصر حتى الآن؟

كارلوس كيروش مدرب مزاجي، وأشعر أن اللاعبين يخافون منه، لكنه نجح في خلق تقارب بين الخطوط الثلاثة.

كيروش يتعاون بشكل جيد مع جهازه خلال المباريات، رأينا ذلك خلال مباراة الأردن الأخيرة وتحدثه مع الجهاز الفني لاتخاذ القرارات المناسبة.

ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر وتونس؟

ستكون مباراة قوية، وأرى أن الأفضل من الناحية الذهنية سيفوز بالمباراة، أيضا منتخب مصر لديه ميزة وهي استغلال الكرات الثابتة، لكن نتمنى في النهاية مشاهدة مباراة جيدة بين المنتخبين، والأفضل يفوز في النهاية.

هل تتوقع غزارة تهديفية في مباراة مصر وتونس؟

أتوقع أن نرى هدف أو هدفين فقط، لن يكون أكثر من ذلك.

من وجهة نظرك.. لماذا يعاني سيف الجزيري مع الزمالك ويتألق مع منتخب تونس؟

قد تكون طريقة لعب الزمالك لم تساعد سيف الدين الجزيري، أيضا مساعدة اللاعبين عامل أساسي لتألق أي لاعب، رأينا كيف يصنع لاعبي منتخب تونس 4 أو 5 فرص للجزيري في كل مباراة.

من هو أفضل لاعب في منتخب تونس من وجهة نظرك؟

بالنسبة لي محمد دراجر من أفضل اللاعبين، وأتوقع أن يتألق أمام منتخب مصر، وأن يكون أخطر عناصر منتخب تونس أمام الفراعنة، كما أتوقع له مستقبل باهر.

من يتوج بكأس العرب 2021 من وجهة نظرك؟

أرشح الفائز من مباراة مصر وتونس للفوز باللقب.

ما تعليقك على الانتقادات التي تعرض لها فرجاني ساسي مؤخرا بسبب تراجع مستواه؟

فرجاني ساسي لاعب من طراز رفيع، وهذا النوعية من اللاعبين يتعرضون للهجوم بمجرد انخفاض 1 أو 2 % من مستواهم، وهذا ما حدث مع ساسي.

فرجاني ساسي قدم مستويات مميزة مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب، باستثناء مباراة سوريا.

هل خسر فرجاني ساسي “فنيا” برحيله عن الزمالك؟

فرجاني ساسي رحل عن الزمالك بسبب الأزمة المالية عاني منها، أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد الذي دفع فرجاني ساسي للرحيل عن الدوري المصري.

على الصعيد الفني، مستوى فرجاني ساسي تراجع بعد رحيله عن نادي الزمالك.

ما نصيحتك لنادي الزمالك؟

إذا كان هناك فرصة لعودة فرجاني إلى الدوري المصري يجب أن تكون عن طريق نادي الزمالك، لأن جماهير الزمالك تعشقه، لا أتمنى أن ينتقل ساسي إلى الأهلي حتى لا يخسر حب جماهير نادي الزمالك.