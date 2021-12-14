مواجهات نارية.. نتائج قرعة دوري الأبطال المعادة

سُحبت أمس الاثنين، قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2021-2022.

قرعة كانت استثنائية بكل المقاييس، فهي القرعة التي تمت إعادتها بعد خطأ تقني فادح، لتُسفر القرعة بعد ذلك عن مواجهات قوية، لعل أبرزها تلك التي ستجمع ريال مدريد الإسباني بباريس سان جيرمان الفرنسي.

تلك المباراة لن تكون الوحيدة المنتظرة، فهناك مباراة قوية ستجمع مانشستر يونايتد الإنجليزي بأتلتيكو مدريد الإسباني، وليفربول بإنتر الإيطالي.

نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج × بايرن ميونخ

سبورتنج لشبونة × مانشستر سيتي

بنفيكا × أياكس

تشيلسي × ليل

أتلتيكو مدريد × مانشستر يونايتد

فياريال × يوفنتوس

إنتر ميلان × ليفربول

باريس سان جيرمان × ريال مدريد

مواعيد دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

ونستعرض تباعًا مواعيد دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي: الذهاب الثلاثاء 15 فبراير والإياب الأربعاء 9 مارس.

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني: الذهاب الثلاثاء 15 فبراير والإياب الأربعاء 9 مارس.

سالزبورج النمساوي ضد بايرن ميونخ الألماني: الذهاب الأربعاء 16 فبراير والإياب الثلاثاء 8 مارس.

إنتر الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي: الذهاب الأربعاء 16 فبراير والإياب الثلاثاء 8 مارس.

تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي: الذهاب الثلاثاء 22 فبراير والإياب الأربعاء 16 مارس.

فياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي: الذهاب الثلاثاء 22 فبراير والإياب الأربعاء 16 مارس.

بنفيكا البرتغالي ضد أياكس الهولندي: الذهاب الأربعاء 23 فبراير والإياب الثلاثاء 15 مارس.

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي: الذهاب الأربعاء 23 فبراير والإياب الثلاثاء 15 مارس.

وتُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، فيما تُقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.