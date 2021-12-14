عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محمد صلاح رئيسا لمجلس اتحاد طلاب كلية الآثار بجامعة عين شمس

اتحاد طلاب كلية الآثار
اتحاد طلاب كلية الآثار بجامعة عين شمس

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الآثار بجامعة عين شمس نتائج أول انتخابات لمجلس اتحاد الطلاب، وهى الانتخابات التى بدأت وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر 2021  بفتح باب الترشح للانتخابات بسحب وتقديم الاستمارات وانتهت يوم الاحد الموافق 5 ديسمبر 2021.

 

 وجاء تشكيل مجلس إتحاد طلاب كلية كلية الآثار بجامعة عين شمس كالآتى:

الطالب/ محمد صلاح محمد – رئيس اتحاد طلاب الكلية
الطالبة/ سميحة سعيد عبد الفتاح – نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية
الطالبة/ بسملة مقبل حامد -  امين اللجنة الاجتماعية 
الطالبة / مي  محمود صابر - مساعد امين اللجنة الاجتماعية 
الطالبة/ منال عادل سيف النصر – امين اللجنة الثقافية والإعلامية
الطالب/ احمد سليمان راغب – امين اللجنة الفنية
الطالب/ محمد اشرف عبد المنعم- مساعد امين اللجنة الفنية 
الطالب/ كاروز نومير عدلي – امين لجنة الجوالة
الطالبة/ فاطمة محمود محمد – امين اللجنة العلمية والتكنولوجيا
الطالب/ محمد محسن ابراهيم - مساعد امين اللجنة الرياضية.

txt

آثار عين شمس: تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2021 / 2022

txt

أخبار التعليم ..طارق شوقي: بناء نظام تعليمي جديد يستغرق 14 عامًا.. مصر تتقدم 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي

وعقد أ.د. ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس اجتماعا مع أعضاء الاتحاد عقب إعلان النتيجة أعرب خلاله عن سعادته بالمظهر المشرف الذى جرت عليه العملية الانتخابية وتنصيب رئيس الاتحاد ونائبه، واستعداده الكامل لتقديم الدعم لهذا المجلس الوليد وتوفير كل الاحتياجات التدريبية.


وحث أ.د. حسام طنطاوي وكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب مجلس الإتحاد على البدء في ممارسة مهامه وأعماله وإعداد جداول زمنية وخطط عمل لأنشطة طلابية متميزة ومتنوعة من مسابقات وحفلات وندوات ومعسكرات ومنافسات بأنواعها تخدم زملائهم خلال الفترة القادمة، والمساعدة في تأهيلهم للحياة العلمية والعملية. 


وأشار  تامر ثروت العسال مدير إدارة رعاية الطلاب في كلية الآثار بجامعة عين شمس إلى أن أبواب الإدارة مفتوحة على مصراعيها أمام الطلاب لتنظيم الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية بدعم كامل من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالجامعة والكليات الأخرى.

 

كلية الاثار جامعة عين شمس اتحاد الطلاب

ترشيحاتنا

برلماني: الحكومة استجابت بمنح إعفاءات ضريبية تخدم الصناعة الوطنية

وزير الأوقاف من مجلس النواب: الرأي الديني يتبع الرأي الطبي في الجوانب الطبية

حكم من فاتته تكبيرة أو اثنتين من صلاة الجنازة .. أمور لا تفوتك

وزير الخارجية السعودي: القمة الخليجية ناقشت تعزيز التعاون الدفاعي المشترك

أحكام الخلع.. دار الإفتاء: يحدث بالتراضي بين الزوجين أو بحكم القاضي

لماذا ترتفع أسعار الدواجن بالأسواق؟.. الزراعة تجيب| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

لجنة كورونا: بدء انكسار الموجة الرابعة في مصر.. وبشرى حول أوميكرون

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

الخصم من الأجر وإنذار وفصل.. كل ماتريد معرفتة عن مشروع قانون العمل الجديد

الأرصاد تكشف عن حقيقة انتشار غاز سام في طبقات الجو .. فيديو

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

قطعت شراييني ولو تخنتي هاطلقك.. ماذا حدث بين نجلاء بدر وزوجها على الهواء؟

بجهود سعودية .. إدراج الخط العربي في قائمة التراث بمنظمة الأمم المتحدة

الرئيس السيسي يتفقد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.. صور

فيديو

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

زوجة في دعوى خلع: يدس لي الأقراص المنومة ليخونني مع جارتي

فيديوجراف.. تهوى القراءة والشطرنج.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

أخدوا كل اللي حيلتي.. الفنانة شريفة ماهر تكشف أسرار علاقتها بأولادها .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ