محمد صلاح رئيسا لمجلس اتحاد طلاب كلية الآثار بجامعة عين شمس

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الآثار بجامعة عين شمس نتائج أول انتخابات لمجلس اتحاد الطلاب، وهى الانتخابات التى بدأت وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر 2021 بفتح باب الترشح للانتخابات بسحب وتقديم الاستمارات وانتهت يوم الاحد الموافق 5 ديسمبر 2021.

وجاء تشكيل مجلس إتحاد طلاب كلية كلية الآثار بجامعة عين شمس كالآتى:

الطالب/ محمد صلاح محمد – رئيس اتحاد طلاب الكلية

الطالبة/ سميحة سعيد عبد الفتاح – نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية

الطالبة/ بسملة مقبل حامد - امين اللجنة الاجتماعية

الطالبة / مي محمود صابر - مساعد امين اللجنة الاجتماعية

الطالبة/ منال عادل سيف النصر – امين اللجنة الثقافية والإعلامية

الطالب/ احمد سليمان راغب – امين اللجنة الفنية

الطالب/ محمد اشرف عبد المنعم- مساعد امين اللجنة الفنية

الطالب/ كاروز نومير عدلي – امين لجنة الجوالة

الطالبة/ فاطمة محمود محمد – امين اللجنة العلمية والتكنولوجيا

الطالب/ محمد محسن ابراهيم - مساعد امين اللجنة الرياضية.

وعقد أ.د. ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس اجتماعا مع أعضاء الاتحاد عقب إعلان النتيجة أعرب خلاله عن سعادته بالمظهر المشرف الذى جرت عليه العملية الانتخابية وتنصيب رئيس الاتحاد ونائبه، واستعداده الكامل لتقديم الدعم لهذا المجلس الوليد وتوفير كل الاحتياجات التدريبية.



وحث أ.د. حسام طنطاوي وكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب مجلس الإتحاد على البدء في ممارسة مهامه وأعماله وإعداد جداول زمنية وخطط عمل لأنشطة طلابية متميزة ومتنوعة من مسابقات وحفلات وندوات ومعسكرات ومنافسات بأنواعها تخدم زملائهم خلال الفترة القادمة، والمساعدة في تأهيلهم للحياة العلمية والعملية.



وأشار تامر ثروت العسال مدير إدارة رعاية الطلاب في كلية الآثار بجامعة عين شمس إلى أن أبواب الإدارة مفتوحة على مصراعيها أمام الطلاب لتنظيم الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية بدعم كامل من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالجامعة والكليات الأخرى.