رحلة كرة القدم في المدارس من حصة الألعاب حتى تخصيص يوم رياضي بالكامل

تنظم المدارس العديد من الأيام الرياضية التي يشارك فيها الأطفال، وتأتي على رأس هذه الرياضة كرة القدم حيث تعد لغة تواصل كل العصور فيعشقها جميع الاخير ولا يختلف عليها كل فئات المجتمع ومختلف الاعمار ، الامر الذي جعلها الرياضة الاولى في العالم وليس في مصر فقط .

وتعد كرة القدم حاليا جزء هام من النشاط الرياضي في المدارس وكادت تكون هي النشاط الوحيد في بعض الأماكن .

وقد اصبحت المدارس في السنوات الأخيرة على دراية كبيرة بأهمية هذه الرياضة والتي مهدت لها الملاعب .

حيث تم تخصيص اوقات للطلاب لممارستها بل وقدمت نوع من المنافسة من خلال المسابقات وشجعت طلابها من خلال حصول بعضهم على دراجات وتكريمات مثل الحافز الرياضي.

الرياضة بالمدارس في الثمانينات والتسعينات :



تعد الكرة الشراب هي احد اهم ادوات طلاب المدارس فقد كانت فرصة كل طالب لم يحالفه الحظ في الحصول على كرة، فقد كان يحول ملابسه لكرة حيث كانت هذه موضة بين طلاب الثمانيات والتسعينات وقد تكون قبل ذلك ايضا.

لذا فليس هناك من لم ينادي زميله بـ"بيبو" في المدرسة ومن لم يرتدي "تيشرت" لفريقه المفضل تحت الزي المدرسي، ومن لم يكن احد لاعبي كرة القدم قدوة له أو لاحد زملائه، ذكريات حفرت في داخل كل طالب من المرحلة الأبتدائية وحتى الثانوية، واستمرت مع البعض للجامعة .

