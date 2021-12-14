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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مغطى بالعفن .. ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخلل بالإسماعيلية

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط كمية كبيرة من المخلل الفاسد داخل مصنع بدون ترخيص.

ويواجه صاحب المصنع، عدد من التهم منها قيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع الغذائية، وحيازته كميات كبيرة من المخللات داخل عبوات بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

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وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد بضبط 5 طن مخللات غير صالحه للاستخدام  فى مصنع غير مرخص بالتل الكبير.

كما تم تحرير ١٠ قضايا تموينية مختلفة في حمله من الرقابة التجارية وإدارة تموين التل الكبير ورئاسة مركز ومدينة التل الكبير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.

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مديرية امن الاسماعيلية المخلل الفاسد مزاولة نشاط غير مشروع الإتجار بالسلع الغذائية عبوات بدون بيانات تجارية مدير امن الاسماعيلية مدينة التل الكبير وزارة الداخلية

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