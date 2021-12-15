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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل لبرنامج blender بقسم الاقتصاد بنوعية عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم  قسم الإقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ورشة بعنوان (كيفية التعامل مع برنامج blender المتخصص في الصور والرسومات المتحركة 3D)،  ذلك تحت رعاية أ.د. أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، وأ.د. ولاء أنيس وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور طلاب من قسم الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية وبإشراف د.منى الزناتي.

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حيث قدم من خلال الورشة مجموعة متنوعة من الإمكانات الخاصة بالبرنامج من عمل (نماذج، إعداد، تركيب، إنارة، تحريك وإنتاج أي نوع من المشاهد الثلاثية الأبعاد حيث يمثل هذا نوعية لتخصص النحت لقسم فنية حيث يستطيع الطلاب تنفيذ الاعمال الخاص بهم بتقنية3D  قبل البدء في تنفيذها، وقسم الأقتصاد المنزلي في رسم المساقط والإنارة والديكورات والملابس.

ورشة عمل لبرنامج blender بقسم الاقتصاد بنوعية عين شمس 
ورشة عمل لبرنامج blender بقسم الاقتصاد بنوعية عين شمس
ورشة عمل لبرنامج blender بقسم الاقتصاد بنوعية عين شمس
قسم الإقتصاد المنزلي كلية التربية النوعية جامعة عين شمس برنامج blender عميد كلية التربية النوعية

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