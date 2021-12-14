احتفل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس بحصول فريق عمل مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية، على دورة إعداد مدربي تعليم الكبار باعتماد مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس وهو المركز الأول من نوعه في الجامعات المصرية المتخصص في تعليم الكبار.

أقيمت فعاليات الدورة التدريبية تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية و أ.د رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي قامت بتسليم الشهادات بمشاركة د. إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ، د. محمد قاسم مدير وحدة محو الامية وتعليم الكبار بالكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .

وتأتي هذه الجهود في سبيل تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتدريب طلاب وطالبات الكلية على مهارات تعليم الكبار ومحو أميتهم في إطار دمج طلاب الجامعة ضمن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

يذكر أن كلية الآداب حصلت على المركز الثاني للمرة الثالثة على التوالي بين كليات الجامعة بعد نجاحها في محو أمية أكثر من 4 آلاف من الأميين من خلال القيام بعدة قوافل تنموية شاملة منها محو الأمية وتعليم الكبار بالأحياء المجاورة للجامعة خاصة أحياء الوايلي والموسكي بالقاهرة ضمن جهود الكلية والجامعة للتصدي لأخطار الأمية في المجتمع المصري، وتنفيذا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة حتى 2030 في شمولية التعليم لكل الراشدين الذين لم تتوافر لهم فرصة التعلم نتيجة تسربهم من التعليم الأساسي.

آداب عين شمس تحتفل بتسليم شهادات دورة إعداد مدربي تعليم الكبار

آداب عين شمس تحتفل بتسليم شهادات دورة إعداد مدربي تعليم الكبار

آداب عين شمس تحتفل بتسليم شهادات دورة إعداد مدربي تعليم الكبار