يخدم ١٩ كلية ..افتتاح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس ..غدا

تفتتح جامعة عين شمس برئاسة ا.د. محمود المتيني مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بعد تجديده وتطويره بالكامل.

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و ممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشاركين في تحديث المبني.

يضم مبنى مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات في مبنى واحد، حيث تم البدء في إنشاء مركز البيانات وتجديد المبني في 5/2020 وتم الانتهاء منه في 9/2021.



ويتضمن خوادم جديدة وأجهزة ربط شبكي وأجهزة تأمين شبكات من وزارة التعليم العالي ضمن مشروع الجامعات الذكية، إلى جانب خوادم وبنك الأسئلة، وأجهزة ربط شبكي ووحدات تخزين وتجهيز مركز البيانات، وأجهزة حاسب آلي من وزارة الاتصالات لمعامل التدريب.

كما تم زيادة سعة الإنترنت من 300 ميجابت/ث إلى 2 جيجابت/ث (2000 ميجابت/ث)

ويخدم مركز البيانات 19 كلية ومعهد والمستشفيات الجامعية وإدارات الجامعة المختلفة بتوفير إنترنت فائق السرعة، كما يخدم المركز معامل الاختبارات الإلكترونية بكليتي الطب والألسن.