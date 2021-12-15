عاجل
عمرو عثمان: قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات منح فرصة 6 أشهر للعلاج|فيديو تاريخه المسرحي وكواليس فيلم تراب الماس وعلاقته بعزت العلايلي.. تفاصيل ماستر كلاس الفنان أحمد كمال ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية لجنة مشتركة لمعاينة الأرض المخصصة للمقلب العمومي والمدفن الصحي برأس غارب بـ جاكيت جلد أحمر.. رحاب الجمل تظهر بإطلالة أنيقة نشرة المرأة.. الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تقلل الوفاة.. ومكون واحد من مطبخك يخلصك من التجاعيد ومشاكل البشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

نقل المحول الكهربائي من مدخل العزبة مطلب أهالى "نخلة" فى سمالوط

صدى البلد

استغاث سكان عزبة نخلة في حسن باشا ، مركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود محول كهربائي داخل الحيز العمراني يعرض أرواح الأبرياء للخطر .

وقال بيشوى راجى نخلة فى رسالته: “نعاني من وجود محول كهربائي وسط المنازل في عزبة نخلة مركز سمالوط ، مما يعرض أرواح المواطنين لخطر الصعق بالكهرباء وأخذا لمبدأ الأمان يجب نقله خارج الكتلة السكنية".

وأضاف: “هذا المحول الكهربائي الموجود أول مدخل العزبة على الطريق العمومى وهو الطريق الأساسي لنا لمدخل العزبة وليس به أى وسيلة أمان حيث إنه غير مرتفع عن الأرض وليس به باب حماية من الخارج وهو على هذا الوضع منذ أكثر من 7 سنوات ونحن معرضون للخطر يوميا كما ان الأسلاك تمر فوق المنازل مما ينذر بحدوث كارثة خاصة وقت سقوط الأمطار وتقدمنا بعدة شكاوى ولم ينظر إلينا أحد من المسئولين بشبكة كهرباء سمالوط".

وأشار : جهد المحول غير قادر على تغذية البلدة بالكهرباء فكل ما نتمناه هو تغيير هذا المحول الى كشك كهرباء مع زيادة قدرة المحول مع العلم أن جميع البلاد المجاورة تم تغيير المحولات القديمة لها وعمل كشك كهرباء جديد.

ونناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمسئولين، النظر بعين الرحمة إلى المتضررين للحفاظ على الأطفال  ونقل المحول  حفاظا على أرواح المواطنين من أهل العزبة .

اقرأ أيضا

سكان عزبة العمارى فى الأقصر يستغيثون من وجود محول كهرباء وسط الشارع الرئيسى

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة المنيا شبكة كهرباء أرواح المواطنين الحيز العمراني محول كهرباء الكتلة السكنية الصعق بالكهرباء مركز سمالوط عزبه نخله

ترشيحاتنا

قبل مباراة اليوم في نصف نهائي كأس العرب.. تاريخ مواجهات مصر وتونس

تصريح أمريكي جديد بشأن صفقة طائرات إف-35 مع الإمارات

زيادة طفيفة..عيار 21 بـ 786 جنيها.. أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المسلماني يكشف أسباب التصعيد الروسي في أوكرانيا .. فيديو

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

أنهار وبحيرات على سطح كوكب المريخ .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

وصل إلى 77 دولة حتى الآن.. تصريحات صادمة من الصحة العالمية عن تفشي أوميكرون

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ