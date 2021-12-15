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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تهالك الطريق الرئيسي شكوى أهالي عزبة أبو العمايم في الشرقية

صدى البلد

يشكو المواطن محمد حسين العزازى أحد أهالي عزبة أبو العمايم التابعة إلى قرية بنى حسن  مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية، من تهالك الطريق الرئيسي للعزبة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الطريق وعدم رصفه منذ العديد من السنوات، مما يعرض حياة المارة للخطر.

 

ويقول فى رسالته لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشتكي إليكم حيث إننا نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق عزبة أبو العمايم التابعة إلى قرية بنى حسن وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين برصف الطريق وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات ويؤدي إلى تدمير السيارات، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب مياه الأمطار التي تؤدى لعدم قدرتهم على السير فيه.

 

وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبين برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن".

 

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الشرقية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالى وعدم تعرضهم للحوادث.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01006495989

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الشرقية الحوادث عزبة أبو العمايم قرية بنى حسن مركز أولاد صقر رصف الطريق الطريق الرئيسى تدمير السيارات

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