كيروش يحذر أحمد ياسين من إغراءات الأهلي والزمالك

قال الإعلامي محمد شبانة، إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني حذر لاعب المنتخب أحمد ياسين من إغراءات الأهلي والزمالك والانشغال بالعروض التي تلقاها في الأيام الأخيرة.



وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية، من خلال برنامجه، بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية etc، اليوم الثلاثاء: "قال كيروش للاعب قبل مواجهة تونس أن انضمامه للمنتخب جاء بفضل أداءه مع البنك الأهلي، وتواجده مع الفريق مع ضمان الاستمرارية في المشاركة أفضل من الانتقال لدكة أحد القطبين".



وواصل شبانة: "شدد كيروش في جلسته مع اللاعب على أن اختياراته للمنتخب لا تعرف أسماء الأندية وأن الباب مفتوح لأي لاعب في أي نادي ما دام يقدم المستوى المطلوب منه".

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على ملامح تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة تونس غدًا، الأربعاء، في الدور قبل النهائي من كأس العرب 2021.

وسيعود أحمد حجازي للمشاركة في الخط الدفاعي بعدما غاب عن لقاء الأردن في دور الثمانية، إثر تعرضه لإصابة خلال مواجهة الجزائر الأخيرة بدور المجموعات.

كما سيتواجد حمدي فتحي في مركز الوسط الدفاعي إلى جانب عمرو السولية، على أن يظهر محمد مجدي "أفشة" كصانع ألعاب بين الجناحين أحمد سيد "زيزو" وحسين فيصل.