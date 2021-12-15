بـ فستان جذاب.. زوجة محمد زيدان تخطف الأنظار بجمالها

حرصت ميناس زوجة محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



وظهرت ميناس، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان قطيفة جريء باللون الموف الفاتح مكشوف الصدر والساق وهو ما جعل إطلالتها جريئة.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميناس على ترك شعرها منسدلا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون البينك باللون الداكن.



وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999مولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.



وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.



ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.



محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.