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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة عصرية.. الممثلة التركية فهرية أفجان تبرز أناقتها في آخر ظهور لها

فهرية أفجان
فهرية أفجان

نشرت الممثلة التركية فهرية أفجان، صور  جديدة ، وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على  “إنستجرام”، وظهرت فهرية بإطلالة عصرية   ساحرة .

 

إطلالة فهرية أفجان

 

ظهرت فهرية أفجان، مرتدية قميص مشجر باللون الأصفر والأزرق والأسود بتصميم الأوفر يالز وبأكمام طويلة وواسعة، وأختارت عليه بنطال استريتش باللون الأسود،  وهو ما تنساب مع تفاصيل إطلالتها .
 

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وقامت  فهرية أفجان بلم خصلات منسدلة بعمله ذيل حصان وتركه منسدلا على ظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.


ولفتت فهرية أفجان، الأنظار بإطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكمشيري الناعم، مع الماسكرا والآي لاينر والكحل الأسود، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها، وطلاء أظافر باللون الكشمير.

 

فهرية أفجان


ولم تتكلف  فهرية أفجان في ارتداء الأكسسوارات ؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.
 

حياة فهرية أفجان 


الممثلة التركية فهرية أفجان من أصل ألماني ولدت في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا. 

 

ودرست فهرية أفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد مع والدتها إلى إسطنبول.

 

أعمال فهرية أفجان 


صورت فهرية أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أظهر قدرتها التمثيلية؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.
 

وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، و شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.
 

واشتهرت فهرية أفجان في مسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 حيث لعبت دور البطولة “فريدة”، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.


وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك، وهو دور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

 

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