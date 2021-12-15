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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل الشيخ يعلن عن أضخم حفل موسيقي في الشرق الأوسط بموسم الرياض

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن كواليس الفعالية الموسيقية الأضخم فى الشرق الأوسط التى تأتى بعنوان "ميدل بيست". 

 

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه مع أحد المشاركين فى الفعالية، ليعلن عن انطلاقها يوم الخميس المقبل 16 ديسمبر، وكتب: "بكرة الخميس الوعد، مدل بيست (ساوندستورم)".


جدير بالذكر ان فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 
ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

 

 

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IMG_٢٠٢١١٢١٥_٠٣١٧٢٨
المستشار تركي آل الشيخ أضخم حفل موسيقي رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية موسم الرياض 2021 فعاليات موسم الرياض 2021

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