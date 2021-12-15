درست إعلام عشان أحاوره.. داليا أشرف: عمرو دياب محرك رئيسي في حياتي| فيديو

حلت الإعلامية داليا أشرف، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، وتحدثت عن كواليس اختيارها لتقديم فقرة خاصة بالأطفال ضمن فقرات برنامج “ 8 الصبح ” المذاع عبر فضائية DMC .

وتطرقت داليا أشرف، للحديث عن تعلقها بالهضبة عمرو دياب والحرص على حضور جميع حفلاته .

وقالت داليا أشرف :" تعلقت بأغاني عمرو دياب ، منذ أن كان عمرى 5 سنوات، ومنذ هذه التاريخ أصبح جزءا من كل ذكرياتي، ومحركا رئيسيا فى حياتي، حتى إنني اجتهدت لأدخل كلية إعلام من أجله، بعد أن قال لي البعض إنك إذا أصبحت مذيعة؛ يمكن أن تلتقيه فى يوم من الأيام وتجرى معه حوارا".



وأضافت داليا أشرف:" مصدر سعادتى، عندما أسمعه؛ تخرج كل طاقة سلبية، ورغم أننى لم أتعامل معه إعلاميا، لكن له معى موقفين مهمين جدا، فى دعم فقرة الأطفال، فهو دعم الطفلة الكفيفة "سارة"، بعد عزف أغنيته "خلينا ننبسط"، فنشر الفيديو على صفحاته على مواقع التواصل، وكان حظها حلو أن الراعي الخاص به، أصبح يرعاها أيضا ويتبناها فدخلت الكونسرفتوار، كما دعم مؤخرا الطفلة خديجة بعد أن قدمت إحدى أغنياته، وهذه حالة إنسانية منه، والحقيقة أنا أعتبر دعمه لهم دعما لى، وفخري وسعادتي بذلك كبيرة".

لقاء داليا أشرف بالرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت الإعلامية داليا أشرف، فى ندوة تكريمها بموقع صدى البلد: كنت قلقة للغاية، وقد لاحظ الرئيسذلك، وأعتقد أنه حرص على طمأنة الشعب المصري من خلال هذا اللقاء القصير التي لم تتجاوز مدته دقيقة و14 ثانية.

وتابعت داليا أشرف: فى لحظة لا تصدق سمح لى المحيطون به التواجد بالقرب منه وتسجيل اللقاء الأهم في مسيرتي، وفي توقيت غاية فى الحساسية، وأتمنى أن يتكرر اللقاء به قريبا.

وأضافت داليا أشرف: لم أكن أتوقع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيوافق علي إجراء اللقاء، ولكنه سمح لي بمحاورته، وبكيت من شدة التأثر.