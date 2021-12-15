بفستان مكشوف.. دارين حداد تفاجئ الجمهور بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة التونسية دارين حداد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت دارين في الصورة بإطلالة مثيرة وجريئة مرتدية فستاناً باللون الأسود مكشوف من الظهر والصدر، وهو ما جعل إطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها.



وتركت شعرها على طريقة الويفى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوات النود والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون البينك .

يذكر أن دارين حداد، خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل تونسي بعنوان: الجاسوس، وهو بطولة لطفى العبدلي، دارين حداد، رياض النهدي، لطيفة القفصي، حمدي غوار، وغيرهم من النجوم .



وشاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.



وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.