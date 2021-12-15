بـ جاكيت جلد أحمر.. رحاب الجمل تظهر بإطلالة أنيقة

شاركت الفنانة رحاب الجمل، متابعيها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت رحاب الجمل في الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكيت جلد أنيق باللون الأحمر، واعتمدت رفع شعرها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.



يشار إلي أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل، كانت من خلال مسلسل «شقة 6» مع النجمة روبي، والذي تم عرضة علي إحدى المنصات الرقمية في شهر أغسطس 2021.



وشاركهم العمل الفني عدد كبير من النجوم، من بينهم «صلاح عبد الله، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، ملك قوره، سماء إبراهيم، فيدرا»، وغيرهم من الفنانين.



والمسلسل من إخراج محمود كامل، وتأليف مصطفي يوري وسعاد القاضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب، حيث يتفاجأ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة ومخيفة بشقة 6.