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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ جاكيت جلد أحمر.. رحاب الجمل تظهر بإطلالة أنيقة

رحاب الجمل
رحاب الجمل

شاركت الفنانة رحاب الجمل، متابعيها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت رحاب الجمل في الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكيت جلد أنيق باللون الأحمر، واعتمدت رفع شعرها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.


يشار إلي أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل، كانت من خلال مسلسل «شقة 6» مع النجمة روبي، والذي تم عرضة علي إحدى المنصات الرقمية في شهر أغسطس 2021.


وشاركهم العمل الفني عدد كبير من النجوم، من بينهم «صلاح عبد الله، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، ملك قوره، سماء إبراهيم، فيدرا»، وغيرهم من الفنانين.


والمسلسل من إخراج محمود كامل، وتأليف مصطفي يوري وسعاد القاضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب، حيث يتفاجأ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة ومخيفة بشقة 6.

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IMG_٢٠٢١١٢١٤_٠٣٢٨٢٩
إطلالة شتوية اللون الاحمر مسلسل شقة 6 الفنانة رحاب الجمل صورة جديدة لها جاكيت جلد احمر

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