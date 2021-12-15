عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول اختبار لـ ألفيش.. تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز في كأس مارادونا

برشلونة ضد بوكا جونيورز
برشلونة ضد بوكا جونيورز

حقق بوكا جونيورز الأرجنتيني لقب كأس مارادونا، على حساب برشلونة، بعدما فاز عليه بركلات الترجيح 4 ـ2، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة (1-1)، مساء  أمس،الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.

وأقيمت مباراة بين برشلونة وبوكا جونيورز على كأس مارادونا، تخليدًا للذكرى الأولى لوفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

وظهر اسم البرازيلي داني ألفيش في تشكيل برشلونة لأول مرة بقميص الفريق الكتالوني، بعد انضمامه للبارسا في صفقة انتقال حر.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين “1ـ1”، لتتجه المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح دون الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

وتقدم برشلونة أولًا عن طريق فيران جوتجلا، جناحه الشاب، في الدقيقة 52، فيما أدرك بوكا التعادل بعد مرور 25 دقيقة إضافية بواسطة إكسيكويل زيبالوس، الجناح اليافع.

وفي ماراثون الترجيح، نجح لاعبو الفريق الأرجنتيني في تسجيل 4 ركلات مقابل اثنتين فقط لمنافسيهم.

وبذلك يفوز بوكا على برشلونة للمرة الأولى في تاريخه، بعد ثلاث هزائم شهدها تنافسهما على كأس جوان جامبر التي ينظمها النادي الإسباني سنويًا.

وخسر برشلونة موقعة الرياض عن طريق ركلات الترجيح، التي حسم بواسطتها مواجهته الأولى ضد بوكا على كأس جوان جامبر عام 2003.

حينذاك تغلب الفريق الكاتالوني على نظيره الأرجنتيني “5ـ3” بركلات الترجيح، بعد التعادل “1ـ1” أيضًا في الوقت الأصلي.

وفي عامي 2008 و2018 حصد برشلونة الكأس ذاته بالفوز على بوكا 2ـ1 و3ـ0 تواليًا.

برشلونة بوكا جونيورز برشلونة وبوكا جونيورز كأس مارادونا ألفيش

ترشيحاتنا

أكدت سعادتها بإقبال الاطفال المصريين..وزيرة الهجرة تطلق فعاليات "اتكلم عربي" بـ "إكسبو دبي"

لماذا حرم وصل الشعر.. وما حكم لبس الباروكة بدلاً من الحجاب؟

خبراء: "الدلتا الجديدة" تساهم في ترشيد المياه وتسد فجوة المحاصيل العلفية

هل انتشر متحور أوميكرون في كل دول العالم؟ الصحة العالمية تجيب

بعد تعرضه للضرب.. وزير المالية يُكرم مدير حسابات الشئون الصحية بالقليوبية

فايز الطراونة.. تعرف على السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الأردني الراحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

الأمم الإفريقية تحت التهديد .. اجتماع طارئ للكاف بحضور رئيس الفيفا

كان هيبلع لسانه .. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت ويشكر الأهلي

دراسة صادمة بشأن فعالية اللقاحات المعتمدة ضد أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

فيديو

معاشي ضئيل .. أرملة أحمد راتب تكشف حقيقة تجاهل الزعيم لها ومعاناتها من الفقر

فيديو جراف.. كيف استعد الأهلي لمواجهة الرجاء في السوبر الأفريقي

فيديو جراف.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ