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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البانية بـ ٦٠ جنيه.. تعرف علي آخر أسعار الدواجن في الأسواق.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدي البلد صباح اليوم الأربعاء آخر أسعار الدواجن في الأسواق، قال محمد حسن أحد بائعي الدواجن بمحافظة الجيزة بمنطقة الوراق، إن أسعار الدواجن انخفضت بنسبة 3 جنيهات للكيلو.

 

وأشار صاحب المحل في حواره مع "صدى البلد "  إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت قبل الفترة الأخيرة بسبب فصل الشتاء  الذي أدي الي ارتفاع سعر الكتكوت البلدي ، وغلاء سعر الأنبوبة التي تستخدم في الدفايات التي يستخدمها أصحاب المزارع لتربية الدواجن .

 

وقال إن سعر الفراخ البيضاء ٢٨ جنيها للكيلو ، والبانيه 50 جنيها، والوراك 30 جنيها، والهياكل 10 جنيهات، والكبد والقوانص 34 جنيها للكيلو ، والبط والأوز 60 جنيها للكيلو، والسمان 35 جنيها للزوج، مشيرا الي انخفاض سعر كرتونة البيض والتي وصلت الى 38 جنيها.

 

اسعار الدواجن

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