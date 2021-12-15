رئيس الأوبرا يفتتح معرضا للنحت على الأقلام الرصاص بقاعة صلاح طاهر

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية معرض بعنوان (هوية) للفنان إبراهيم حسن بلال في السادسة مساء الخميس ١٦ ديسمبر بقاعة صلاح طاهر والذى يستمر حتي السبت ٢٥ديسمبر.

ويتضمن المعرض حوالى ٣٠ عملا فنيا مميزا وفريدا من نوعه عبارة عن نحت مصغر على سنون أقلام الرصاص تعبر عن الهوية المصرية والعربية الأصيلة.



يذكر أن الفنان بدأ هاوٍ للفن التشكيلي حتي تخرج من كلية حقوق المنصورة فكانت بدايته للإكتشاف الفعلي لموهبته حيث أقام العديد من الورش الخاصة لتعليم فن البورتريه وذلك بهيئة قصور الثقافة وبعض الإكاديميات الخاصة بالفن التشكيلي و أنشا اول ورشة خاصة لتعليم فن النحت المصغر علي سنون أقلام الرصاص وأقام أول معرض فى مصر والوطن العربى متخصص فى هذا المجال كما حصل علي العديد من الجوائز والتكريمات.