بيطري الغربية: تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية ضد الحمي القلاعية

بدأت مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2026 ، لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

حملات بيطرية



وكانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد أشارت إلى تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، والتى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

تحرك تنفيذي

وأضافت، أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية " الأبقار- الجاموس- الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

تحصين الحمي القلاعية

وطالبت، المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.