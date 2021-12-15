مشهد تمثيلي.. ضبط أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" تضمن قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" ، متضمناً قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة من قوة أحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديدهم وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية – محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا"، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وأمكن ضبط المتهمين الآخران .

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأداء مشهد تمثيلي وبصحبتهم آخرين "غير معلومين لديهم" ، وجميعهم عاملين بمكتب عمالة ملك أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" كـ مشهد ضمن أحد الأعمال الدرامية منذ حوالى عام ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.