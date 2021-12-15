فعالة لإنقاص الوزن.. كريم صبري يكشف تفاصيل عن إجراء عملية تكميم المعدة

عرض الإعلامي ممدوح الشناوي، مقدم برنامج " البيه والهانم " المذاع على قناة " صدى البلد "، تقريرا عن إجراء الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير، عملية تكميم المعدة لأحد مرضى السمنة من أجل فقدان الوزن بفعالية وأمان.

وقال كريم صبري، إن عمليات جراحات السمنة مثل تكميم المعدة وتحويل المسار آمنة ولا تحتاج إلى وقت كبير وفعالة لإنقاص الوزن، مضيفا: "تكميم المعدة تعمل على تقليل كمية تناول الطعام وتقليل الجوع بما يؤدي إلى إنقاص الوزن بصورة فعالة ".

وتابع كريم صبري: "تكميم المعدة من أخف العمليات التي يتم إجرائها في السن الصغيرة من أجل فقدان الوزن "، مضيفا: "يتم إجراء تكميم المعدة بالمنظار، وإقامة المريض أقل من 12 ساعة بالمستشفى ويعود الفرد للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية".

وأشار إلى أن الجانب التجميلي هام في جراحات السمنة، لافتا إلى أن عمليات السمنة بسيطة وتتم لإصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.



