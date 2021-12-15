عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأول عالميا في مسابقة القرآن الكريم: أنتظر بفارغ الصبر تكريم الرئيس في ليلة القدر|خاص

الأول في المسابقة
الأول في المسابقة العالمية للقران الكريم

أعرب المتسابق عبدالله علي محمد، الفائز بالمركز الأول عالميا بـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ 28 والتي ينظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، عن سعادته بالفوز، موضحاً أنه اجتهد في تحصيل القرآن الكريم وحفظه.

الأول عالميا

وقال “محمد” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" شرف لي أنا أكون في هذا المكان، وهذا توفيق كبير من الله تبارك وتعالى، فلم أكن أتوقع أن أفوز بهذا المركز"، مشيراً إلى أنه أتم حفظ في سن السادسة وختمه في سن الثانية عشر من العمر، فقد شجعه والده الذي يعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم، في الحفظ  وشجعه حتى وفقه الله تبارك وتعالى.

وعن مثله الأعلى وقدوته في حفظ القرآن، أكد الفائز بالمركز الأول عالمياً في حفظ القرآن الكريم، أنه  يعتبر الشيخ الراحل محمد رفعت مثل أعلى وقدوة له، وأنه يعشق الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، معرباً عن تطلعه لتلك اللحظة التي يتم تكريمه فيها رسمياً من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال الوزارة بليلة القدر، والوقوف بجواره والتقاط الصورة التذكارية، متوجهاً بالشكر له على رعايته للمسابقة وأهل القرآن.

وزير الأوقاف: نتيجة المسابقة العالمية للقرآن خالية من المجاملات أو التدخلات

وزير الأوقاف: الرئيس السيسي يؤكد على أهمية فهم صحيح النص القرآني

نتيجة مسابقة القرآن الكريم 

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه يجب علينا في هذا اليوم أن نستبشر خيرا وأن نأمل في رحمة الله عز وجل لأننا في خدمة القرآن وأهل القرآن ، فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله، يجب أن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لهذه المسابقة العالمية واهتمامه بتكريم الفائزين وهذا يدل على مدى اهتمام الرئيس بالقرآن وأهله .


وأضاف جمعة خلال كلمته في الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم ان جميع المتسابقين فائزين ومكرمين فمن لم يكرم في الاحتفال فهو مكرم عند الله لأنه يحمل كتاب الله.

لم يتدخل أحد من قريب أو بعيد توجيها او تلميحا لفوز متسابق دون آخر لأننا اذا قدمنا الحافظ على غير الحافظ تعد خيانة للأمانة وهي كتاب الله عز وجل.

وأسفرت نتيجة المسابقة كما أعلنها وزير الأوقاف ، في الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - ( من الجنسين )، بشرط ألا يزيد سن المتقدم على ( 35 ) عامًا.   
 
عن فوز عبد الله على محمد محمد  من مصر المركز الأول 180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2.  سارة أيمن أحمد موسي  من مصر المركز  الثاني 120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3.  إيمان جمال فاروق حسن من مصر المركز الثالث 100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير

4.  عبد الحميد عبد الله عمر من  ليبيا المركز الرابع جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الأول عالميا المسابقة العالمية للقرآن الكريم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف جامعة الأزهر كلية الطب المتسابق عبدالله علي محمد

ترشيحاتنا

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا في تركيا

انهيار تاريخي.. الليرة التركية تقترب من الهاوية

كلوب عن جدل كأس الأمم الأفريقية: "لن أجيب عن السؤال"

تحف نادرة.. وزيري يكشف للنائب العام قيمة الآثار المضبوطة في شقة الزمالك

ننشر أسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت

رسميا..الطويلة يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رفقة 15 خبيرا بينهم 3 وزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط عضويتي المحاميين المتهمين بقضية حادث الشيخ زايد.. في هذه الحالة

أفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

الصحة تعلن قائمة الفحوصات الطبية المجانية لكبار السن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

فيديو

نهايات غريبة .. نجمات انفصلن عن أزواجهن في ٢٠٢١

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ