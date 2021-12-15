الأول عالميا في مسابقة القرآن الكريم: أنتظر بفارغ الصبر تكريم الرئيس في ليلة القدر|خاص

أعرب المتسابق عبدالله علي محمد، الفائز بالمركز الأول عالميا بـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ 28 والتي ينظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، عن سعادته بالفوز، موضحاً أنه اجتهد في تحصيل القرآن الكريم وحفظه.

الأول عالميا

وقال “محمد” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" شرف لي أنا أكون في هذا المكان، وهذا توفيق كبير من الله تبارك وتعالى، فلم أكن أتوقع أن أفوز بهذا المركز"، مشيراً إلى أنه أتم حفظ في سن السادسة وختمه في سن الثانية عشر من العمر، فقد شجعه والده الذي يعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم، في الحفظ وشجعه حتى وفقه الله تبارك وتعالى.

وعن مثله الأعلى وقدوته في حفظ القرآن، أكد الفائز بالمركز الأول عالمياً في حفظ القرآن الكريم، أنه يعتبر الشيخ الراحل محمد رفعت مثل أعلى وقدوة له، وأنه يعشق الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، معرباً عن تطلعه لتلك اللحظة التي يتم تكريمه فيها رسمياً من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال الوزارة بليلة القدر، والوقوف بجواره والتقاط الصورة التذكارية، متوجهاً بالشكر له على رعايته للمسابقة وأهل القرآن.

نتيجة مسابقة القرآن الكريم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه يجب علينا في هذا اليوم أن نستبشر خيرا وأن نأمل في رحمة الله عز وجل لأننا في خدمة القرآن وأهل القرآن ، فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله، يجب أن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لهذه المسابقة العالمية واهتمامه بتكريم الفائزين وهذا يدل على مدى اهتمام الرئيس بالقرآن وأهله .



وأضاف جمعة خلال كلمته في الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم ان جميع المتسابقين فائزين ومكرمين فمن لم يكرم في الاحتفال فهو مكرم عند الله لأنه يحمل كتاب الله.

لم يتدخل أحد من قريب أو بعيد توجيها او تلميحا لفوز متسابق دون آخر لأننا اذا قدمنا الحافظ على غير الحافظ تعد خيانة للأمانة وهي كتاب الله عز وجل.

وأسفرت نتيجة المسابقة كما أعلنها وزير الأوقاف ، في الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - ( من الجنسين )، بشرط ألا يزيد سن المتقدم على ( 35 ) عامًا.



عن فوز عبد الله على محمد محمد من مصر المركز الأول 180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2. سارة أيمن أحمد موسي من مصر المركز الثاني 120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3. إيمان جمال فاروق حسن من مصر المركز الثالث 100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير

4. عبد الحميد عبد الله عمر من ليبيا المركز الرابع جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير