هاني الناظر محذرا: آثار جانبية خطيرة لـ مجموعة البرد بالصيدليات.. فيديو

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، من الحصول على مجموعة البرد التي تباع في الصيدليات.



وطالب هاني الناظر، خلال حواره ببرنامج" مصر جديدة"، التى تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، المصريين بعدم شراء أدوية البرد، نظراً لأنها تشكل خطرا على صحة الفرد، قائلا :"هذا الأمر اختراع، ومش موجود في العالم، وهناك آثار جانبية خطيرة لهذا الأمر".

وتابع الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، أنه من هذه الآثار الجانبية الخطيرة حدوث التهاب جلدي في كافة انحاء الجسم، ومن الممكن أن تسبب في مشاكل صحية تستوجب دخول المريض العناية المركزة.



وقدم الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، نصائح للسيدات للحصول على بشرة شبابية نضرة.



وطالب هاني الناظر، بضرورة شرب ٣ لتر من المياه، مع تناول السلطة يوميا وعدم التعرض للشمس خاصة في فترة الظهيرة، الإقلال من المكياج وجميع أنواع مستحضرات التجميل بالنسبة للفتيات والسيدات، وعدم تركها على الوجه أثناء النوم والخروج بها في الشمس.

