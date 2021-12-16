فوائد سورة الفجر لشراء منزل.. رددها تقضي حاجتك

فوائد سورة الفجر لشراء منزل.. فوائد سورة الفجر لشراء منزل واحدة من بين ملايين المعجزات والأسرار التي شرف الله تبارك وتعالى كتابه الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو الوحي الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه يقول تبارك وتعالى :" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".

فوائد سورة الفجر لشراء منزل

سورة الفجر أنها إحدى السور المكية التي لم يذكر فيها اسم الله عز وجل، نزلت هذه السورة المباركة بعد سورة الليل وعدد آياتها 30 آية كما أنها إحدى السور القرآنية التي تقع في الجزء الأخير من القرآن الكريم وهو الجزء الثلاثين.

بدأها الله عز وجل في هذه السورة بالقسم بالفجر والليالي العشر وهي ليالي العشر من ذي الحجة، وأهم ما تضمنته هذه السورة المكية هي تكذيب الأمم السابقة للمرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل.

فوائد سورة الفجر لشراء منزل

وتسميت سورة الفجر بهذا لأنها افتتحت بالقسم بوقت الفجر، ولهذا سميت السورة بهذا الاسم، ويذكر أن السبب في نزولها هو قيام عثمان بن عفان بشراء بئر رومة حتى يسقي الناس منه بعد أن سأل سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يشتري بئر رومة يستعذب به ويسقي الناس منه غفر الله له وحينها أجاب سيدنا عثمان بن عفان بأنه يشتري البئر ليسقي الناس منه .

فوائد سورة الفجر لشراء منزل

افتتحت السورة آياتها بالقسم في إيماءةٍ إلى مكانة المُقسم به عند الله -سبحانه وتعالى، ثم تطرقت الآيات إلى عددٍ من المواضيع شأنها شأن السور المكية ومن تلك المضامين:

- الإتيان على ذِكر الأقوام السابقة عاد وثمود وقوم فرعون وما حلّ بهم جراء تكذيبهم لرسلهم، وفي ذلك إشارة إلى أنّ مشركي قريشٍ وغيرهم من الكفار سيحل بهم ما حلّ بمكذبي الأمم السابقة.

- ذِكر أحوال الإنسان التي تتراوح ما بين الغنى والفقر وطريقة تصرفه في كل حالةٍ لفت أنظار الناس إلى أهوال يوم القيامة.

- الإشارة إلى حب النفوس للمال وفي ذات الوقت الشح بهذا المال فلا يُدفع منه شيءٌ لليتيم أو إطعام المساكين إلى جانب أكل الميراث.

- ندم كلّ من خالف الله ورسله يوم القيامة عند رؤية العذاب الأليم.

- الحديث عن حال المؤمنين الموصوفين أصحاب النفوس المطمئنة وما ينتظرهم من النعيم.

فوائد سورة الفجر لشراء منزل

لم يرد نصاً أو حديثاً يجعل سورة الفجر من السور التي تمكنك من شراء منزل كما يشاع لدى البعض إلا أنها قد تكون سبباً في تحقيق أمور كثيرة كونها من آيات الله تبارك وتعالى التي بدأت بقسم عظيم فالفجر لا شك في أنه وقت مبارك عظيم ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده هل من داعٍ هل من مستغفرٍ، فينبغي أن يكون الدعاء في هذا الوقت متوافر فيه شروط الإخلاص واليقين بأن من ينتظر سؤالك هو ملك الملوك وعلام الغيوب وفاطر الأرض والسموات وما بينهما فلا تبخل على نفسك بالسؤال وردد الكلمات التالية وغيرها مما قد يفتح الله به من خير على ذهنك ولو كانت شقة أو منزل أو قصر فهذه من الأمور اليسيرة على الله تبارك وتعالى:

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

- اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما .

- اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

- اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الجد لا إله إلا أنت .

- كثرة الاستغفار تحلب الرزق وتوسعة لقوله تعالى:( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) .

- يا مجيب المضطر إذا دعاك .. اللهم ارزقني رزقا واسعا طيبا مبارك فيه ملء السموات وملء الأرض وبارك لي فيه .

- اللهم انت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت .

- اللهم انك عفو غفور تحب العفو فعف عني .

فضل صلاة الفجر

أقسم الله عز وجل في مطلع السورة بصلاة الفجر، وفي هذا بيان لأهمية صلاة الفجر وفضلها العظيم، لابد أن نحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها وروي عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من تخلف عن صلاة الفجر ونام حتى يطلع الصبح هذا العبد بال الشيطان في أذنه وهذا ما جعله يتخلف عن صلاة الفجر ولم يؤديها في وقتها، أما من قام صلاة الفجر فهو في ذمة الله عز وجل.

البركة في البكور لا يمكن لأى منا أن ينعم بالتوفيق في حياته طالما لا يؤدي صلاة الفجر في وقتها، أوصانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستيقاظ مبكرا في البكور بركة لا يمكننا أن نشعر بها طالما نستيقظ متأخرا ونؤخر صلاة الفجر، هل تعلم معني البركة أنك تتمكن من إتمام جميع ما ترغب في إنجازه في يومك بأقل جهد وتعب وفي ذلك توفيق من الله عز وجل، فلا تتهاون في أداء صلاة الفجر حتى تتمكن من اتخاذ القرار الصائب في جميع أمور حياتك.