النائبة أميرة صابر: قانون العمل الجديد واحد من أصعب القوانين.. فيديو

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد واحد من أصعب القوانين، مؤكدا أنه يؤثر في عدد كبير من المصريين يصل إلى 30 مليون عامل.

وأضافت أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السلطة التشريعية”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن ه من اجل وجود قانون يراعي مصلحة الجميع، هو أمر بالغ التعقيد.

وتابعت أميرة صابر، أن هناك قوانين عظيمة ، ولكن لا بد من وجود آلية للتنفيذ، مؤكدة ان قانون العمل الجديد لا يعرقل العملية الإنتاجية.

دفع العملية الإنتاجية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تسعى لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية، مما يشجع على العمل ودفع العملية الإنتاجية.