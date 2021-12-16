اعتماد 162 مليون جنيه من التخطيط لمحافظة الإسماعيلية

شارك النائب أحمد دندش وأعضاء الكتلة البرلمانية بمحافظه الإسماعيلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والتي أوصت باعتماد مبلغ ١٦٢ مليون جنيه من وزارة التخطيط لمحافظة الإسماعيلية للانتهاء من مشروع إسكان الشباب بالمحافظة وتسليم الوحدات لمستحقيها خلال عامين من البدء الفعلي للانشاءات بعد استلام الاعتمادات المالية المقررة.

من جهته كشف النائب احمد دندش، عن تفاصيل الاجتماع، مشيرا إلي توصية اللجنة بزيادة بسيطة على سعر الوحدة تُدفع على أقساط شهرية كما هو متبع في وزارة الإسكان.

رأس اجتماع اللجنة المهندس احمد السجيني و محمد الحسيني وكيل اللجنة لاستكمال مناقشة الطلب المقدم من نواب الهيئة البرلمانية لمحافظة الإسماعيلية وهم النائب أحمد دندش والنائب أحمد عثمان والنائب محمد طلبه والنائب سامي سليم والمهندس احمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية ونائب وزير الاسكان ونائبه وزيرة التخطيط واللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية ونائب وزير المالية والمهندس علي هيصم وكيل وزارة الإسكان بالإسماعيلية والاستاذ حسن عيادة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالإسماعيلية.

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