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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاصمت النوم لشيرين عبد الوهاب تتخطى الـ٢مليون مشاهدة

صدى البلد

حققت أغنية “خاصمت النوم" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جداً حيث كسرت حاجز ال٢ مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها كما احتلت التريند رقم ١ عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.


تقول كلمات الاغنية :"بعدك مارتحتش يوم .. ونسيت وخاصمت النوم  .. أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر  فيك .. هكدب لو قولت بخير .. بصراحه انا وجعي كبير  .. متقولش ان انتا نستني وعادي وهنت عليك”.

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ببوستر وشعرها محلوق.. شيرين عبد الوهاب تروج لأغنية "خاصمت النوم"

يرضيك يعني اعيش مافيش ولا اي حاجه نفعاني عشان انساك .. منا اصلا روحي معاك .. انساك ازاي وبأيه .. ريح قلبي قول حلول خلينا نرجع تاني بلاش وداع .. وكفايه وقت ضاع .. ما البعد بنتعب فيه”.


"خاصمت النوم" كلمات : عمرو المصري ، وألحان : عمرو الشاذلي، وتوزيع و مكس : عمرو الخضري، جيتار : مصطفى نصر

شيرين عبد الوهاب ياسمين صبري اليوتيوب عمرو المصري بوستر

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