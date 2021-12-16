أحمد دياب: حلمي أن يكون الدوري المصري الأول عربيا وأفريقيا

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أنه يريد الوصول بالدوري المصري إلى المكانة التي يستحقها، قائلا: "حلمي أن يكون الدوري المصري الأول عربيا وأفريقيا وفي الشرق الأوسط".



وتابع دياب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "أحتاج ثلاثة مواسم لنقل الدوري النقلة التي يستحقها، ونواجه عدد كبير من التحديات هذا الموسم منها توقفات تصل لمائتي يوم بجانب تراكم ضغوطات موسمين سابقين".



وواصل رئيس رابطة الأندية المحترفة: "نلعب في مواعيد خارج أجندة دوريات العالم، وهذا يسبب أزمات بين اللاعبين وأنديتهم، وهذا لا يليق بالدوري المصري، ونحتاج موسم أخر لضبط أجندة المسابقة".