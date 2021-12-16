وكيل اتصالات النواب: التعاون المصري الأستوني انطلاقة قوية لدعم التحول الرقمي

أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون الذي سيقام بين مصر وأستونيا في مجال التحول الرقمي.

وأكدت “محروس”، خلال بيان صادر لها، أن الدولة المصرية ستحظى بفرصة عظيمة من خلال هذا التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة لخبرة أستونيا وريادتها في علم التكنولوجيا الرقمي ، مشيرة إلى أن هذا سيسهم في استراتيجية بناء مصر الرقمية، بالإضافة إلى خبرة أستونيا في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، مما يخدم سرعة تنفيذ خطة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية.

وقالت وكيل اتصالات النواب حديثها: “هناك أيضا خطة تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم الهدف الرئيسي لمصر الرقمية، ولا بد من وجود حملة توعوية للمواطنين لمواكبتهم التغيير وإعلامهم بأسس المنظومة الرقمية الجديدة التي تتيح لهم الخدمات الاجتماعية والحكومية من تموين وتأمينات اجتماعية وغيرهم من كل ما يلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل”.

وأوضحت “محروس” أن نمو وتنمية البنية التحتية لا يكترث على المشاريع فحسب، بل على التطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وإدخاله في جميع المجالات.

واختتمت حديثها قائلة: "استشهد بذلك اجتماع سيادة الرئيس مع الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجي بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه وأعتقد أننا نشهد طفرة حاليا على جميع المستويات".